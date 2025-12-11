Así fue el emocionante debut de la Sinfónica de San Pablo en el Teatro Colón

El lunes por la noche, el magnífico Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires fue testigo del debut de la Orquesta Sinfónica del Teatro Municipal de San Pablo en suelo argentino. Con un concierto sumamente emocionante en el primer coliseo porteño, el ensamble dirigido por Roberto Minczuk presentó un repertorio de piezas imprescindibles de la música clásica brasileña, junto a la cantante soprano Maria Carla Pino .

En la antesala del concierto histórico, que dio lugar al inicio del vínculo cultural entre las dos instituciones teatrales, MDZ tuvo el honor de hablar con Andrea Caruso Saturnino , la directora del Teatro Municipal de San Pablo.

“Es un honor enorme”, aseguró Caruso , respecto a la oportunidad de que el elenco estable del Teatro que dirige se presentara en una de las salas de ópera más importantes del mundo. “El Teatro Municipal de San Pablo es una gran casa de ópera, la más grande casa de ópera de Brasil, igual que el Colón lo es para la Argentina. Entonces, estar conectados, y poder venir acá para nosotros es un honor enorme”, agregó la directora brasileña.

Además, el debut coincide con la conmemoración del centenario de los elencos estables del Teatro Colón. “Queríamos venir para felicitarlos y rendir homenaje”, señaló emocionada.

Andrea Caruso, la directora del Teatro Municipal de San Pablo, habló con MDZ sobre la llegada de la Orquesta al Teatro Colón.

Tanto el Teatro Colón -inaugurado en 1908- como el Teatro Municipal de San Pablo -fundado en 1911- cuentan con más de un siglo de historia, la consolidación de sus cuerpos artísticos y, por supuesto, excelencia y profesionalismo. Sin embargo, no se había dado la oportunidad de entablar un puente directo entre ambas casas teatrales, hasta ahora.

La Orquesta Sinfónica del Teatro Municipal de San Pablo en el Teatro Colón La Orquesta Sinfónica del Teatro Municipal de San Pablo en el Teatro Colón. Agustina Castro/ MDZ

De acuerdo con Andrea Caruso, la idea de comenzar a colaborar entre los teatros y sus respectivos cuerpos estables surgió a partir del vínculo profesional entre la directora del complejo brasileño y el mismísimo Gerardo Grieco, quien desde noviembre de 2024 es el Director General del Teatro Colón. “Gerardo Grieco y yo formamos parte de la Red Ópera Latinoamérica; somos los vicepresidentes de la red y trabajamos juntos por muchos proyectos de intercambio y de trueques en América Latina. Entonces, la colaboración surgió casi de forma natural”, reveló la gestora cultural del país vecino.

“San Pablo y Buenos Aires son dos ciudades próximas. Yo siempre pienso que tenemos que conectarnos más, estar más juntos y hacer un puente aéreo”, manifestó Caruso en diálogo con MDZ, y remarcó: “Ahora estamos esperando que ellos (los músicos del Teatro Colón) vengan a San Pablo; esa es la idea”.

Enseguida, Caruso expresó que, ante la logística de trasladar una orquesta de 120 personas, resultó decisivo el apoyo de la compañía aérea GOL. “Es un gran desafío logístico y se embarcaron totalmente con nosotros en el proyecto”, contó.

La soprano Maria Carla Pino junto a la Orquesta Sinfónica del Teatro Municipal de San Pablo en el Teatro Colón

Pero la colaboración entre ambas instituciones no finalizó en el concierto que tuvo lugar el lunes. Un día después, los elencos estables de ambos teatros realizaron un intercambio técnico: aprendizaje cruzado en áreas artísticas, educativas y administrativas. Una iniciativa que, sin dudas, sirvió para fortalecer los lazos institucionales, según las palabras de Caruso.

Un repertorio brasileño como carta de presentación

Para su presentación en el teatro más importante de Buenos Aires, la Orquesta Sinfónica del Teatro Municipal de Brasil eligió no interpretar obras argentinas. “Los músicos de acá nos dijeron: ‘No nos traigan a (las interpretaciones) argentinas’. Claro, porque eso lo tocan mucho mejor que nosotros’”, explicó Caruso a este medio. En cambio, el ensamble dirigido por Minczuk eligió lo que conocen, lo que los define, “lo que saben hacer”, tal como indicó la directora del teatro brasileño.

El concierto se dividió en dos partes. La apertura contó con una palpitante interpretación de la ópera Il Guarany de Carlos Gomes (1836-1896), el reconocido compositor brasileño cuya obra fue aceptada en Europa. “Tocamos muchas veces la obra de Gomes porque es un gran compositor. La primera ópera brasilera que fue un estruendoso suceso en Europa fue la ópera de Carlos Gómez, porque él hizo una ópera muy smart desde el siglo XIX, y el estreno fue en La Scala de Milán. Entonces, la llevamos a los teatros porque es una obra muy conocida brasileña”, consideró Caruso.

Orquesta Sinfónica del Teatro Municipal de San Pablo en el Teatro Colón La Orquesta Sinfónica del Teatro Municipal de San Pablo se presentó por primera vez en el Teatro Colón. Agustina Castro/ MDZ

Luego, fue el momento de las Bachianas Brasileiras n.º 4, 5 y 7 de Heitor VillaLobos -una joya del repertorio sinfónico brasileño-. Precisamente, las bachianas “fusionan la música barroca de Bach con el folclore y la cultura brasileña”. Para ponerle voz a estas piezas, y así acompañar a la orquesta, apareció sobre el escenario Maria Carla Pino, la cantante soprano de coloratura brasileña-chilena, impactando a todos los espectadores con una impresionante técnica vocal.

Enseguida, sonó sobre las tablas del primer coliseo la pieza contemporánea Ignis-Un lamento por el bosque, de la compositora francobrasileña Elodie Bouny, con sonidos pregrabados de aves de la mata atlántica y el Amazonas.

“La orquesta es uno de los elencos estables del Teatro Municipal de San Pablo, que es la casa de ópera. Durante todo el año, la orquesta hace una programación muy intensa de ópera y toca también los programas sinfónicos. Entonces, para nosotros es como un corazón pulsante que está todo el tiempo en la casa tocando, haciendo música de distintas épocas, de distintos momentos”, subrayó Caruso

Llegando al final de la entrevista, Caruso aseguró que espera regresar: primero con la visita del Colón a San Pablo, y luego con giras -quizás por otras ciudades de Argentina-. “Nos encanta la gente, la vida, la música, el tango… ese intercambio nos llena el alma”, concluyó.