La campaña solidaria para que niños con cáncer puedan festejar la Navidad

Son las 24 horas de un 24 de diciembre y en una habitación de un hospital hay un niño enchufado a una bomba en la que le están pasando quimioterapia mientras su madre sostiene su mano. El ruido de afuera se escucha a lo lejos, es de celebración, pero adentro, ese día, el silencio aturde.

En una sala de espera una madre dice: "No podemos volver a casa, vamos a estar solitos para las fiestas", como pidiendo a gritos que alguien se de cuenta, entre medio de tanta locura, que para algunos la vida está detenida.

"¿Se podrán conseguir unos juguetitos también para los hermanitos?". Es la voz de otra madre que hace meses no trabaja por cuidar a su hijo en el hospital y pide ayuda para que esa noche la magia suceda.

Con estos testimonios, la Asociación Tras-Pasar , una ONG mendocina que ayuda a niños con cáncer , presenta su campaña navideña.

El objetivo es claro y muy noble: llegar a cada uno de esos niños y a sus familias para brindarles una noche mágica y demostrarles que no están solos, que ellos también tendrán en Navidad una cena en sus mesas, sin que les falte, aunque sea por unos segundos, un motivo para sonreír.

Para hacerlo posible, y llegar a esos 100 niños, niñas y adolescentes, Tras-Pasar está recolectando juguetes y cajas navideñas para que todas las familias tengan en Navidad un brindis lleno de amor.

La campaña solidaria

¿Cómo ayudar? Donando juguetes nuevos que serán entregados a 100 chicos. La otra alternativa es donar dinero al alias ASOCIACION.TRASPASAR, para que desde la ONG puedan cumplir y llegar a todos los pequeños y sus familias.

Tras-Pasar niños con cáncer Asociación Tras-Pasar

Aquellas personas interesadas tienen tiempo hasta el 22 de diciembre para realizar las donaciones, ya que el 23 van a entregar los presentes y las cajas navideñas a todos los niños y familias para que tengan tiempo de preparar la cena. Además, el 24 visitarán hospitales.

Las donaciones serán recibidas en la casa de Tras-Pasar, ubicada en 25 de Mayo 1151, Guaymallén, de lunes a viernes de 10 a 17 horas.

Acerca de Tras-Pasar

Tras-Pasar es una ONG sin fines de lucro creada en Mendoza el 7 de septiembre de 2010. Mercedes Carrión, mamá de Cami Gómez, es su fundadora. Cami tenía seis años cuando enfermó de cáncer. Diez meses después de comenzar con su tratamiento, la pequeña falleció. Pero en el camino se encargó de dejar algo muy en claro: "Cuando todo esto pase vamos a hacer algo", le dijo a su mamá.

"Ella había podido mirar al cáncer a los ojos, había podido ver en muchos de sus amiguitos, que a la par de ella transitaban esta enfermedad, la desigualdad", contó Mercedes.

Así nació Tras-Pasar; esta asociación que invita a ponerse en el lugar del otro y que lucha por la igualdad de condiciones para enfrentar el cáncer. Para esto, no solo visitan a los pacientes y sus cuidadores en los hospitales, sino que también tienen su propia casita que aloja a los chicos y sus familias, con un equipo de profesionales que brinda contención emocional y apoyo psicológico en el momento del diagnóstico, durante el tratamiento y más allá del mismo, a nivel individual y grupal.