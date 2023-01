Tras-Pasar, la asociación que visibiliza y lucha contra el cáncer infantil en Mendoza

La lucha contra el cáncer infantil muchas veces es una realidad poco visibilizada y que muchas personas no tienen presente. En este sentido, la Asociación Tras- Pasar, oriunda de Mendoza, busca ayudar desde hace 12 años de forma económica y emocional a niños con cáncer.

MDZ Radio conversó con Mercedes Carrión, su fundadora, quien contó su historia y su lucha por mejorar el bienestar de aquellos pequeños con cáncer, brindándole contención a las familias.

“Soy mamá de Cami Gómez, ella falleció cuando tenía 7 años de cáncer. A raíz de eso, de saber que se siente al estar de ese lado, de entender que se siente que te digan que tu hijo tiene cáncer, creé esta ONG. Más allá de que mi historia con Cami en ese lugar habría llegado a su fin, yo entendía que en ese hospital iban a seguir ingresando chicos, familias y no los podía dejar solos” , contó Mercedes.

La entrevistada detalló que actualmente tienen un equipo fr más de 20 voluntarios que trabajan de manera activa. “El 80% de las familias que llegan a nosotros en el Hospital Humberto Notti, donde trabajamos, ya vienen vulneradas desde lo social y económico. No solamente vas a hacer un tratamiento contra el cáncer, vas a luchar contra un montón de desigualdades y de cosas que son una locura. La Asociación Tras-Pasar intenta acompañar a cada una de estas familias, principalmente brindándoles todo su amor, pero también asistiendo en cuanto alimentación, vivienda, nutrición y traslados de vivienda, entre otras necesidades”.

Mercedes contó que el mayor objetivo de Tras-Pasar es que cada familia que llega no sea un número más. “Nosotros sabemos cómo se llaman, de dónde son y cuál es su situación; allí nosotros intentamos solventar las necesidades más urgentes. Esta semana fue el caso de una niña que está internada en el hospital. Cada vez que volvía a su casa guardaba la medicación en una heladerita hecha de tergopol, porque era lo único que tenía. Ahí le pedimos a la gente que nos donara 200 pesos y la campaña salió el miércoles; el jueves logramos conseguir la heladera. Lo que intentamos hacer con cada una de estas campañas, es decirle a la gente que todos somos capaces de ayudar y no necesitamos demasiado, lo importante es que se sumen, nosotros somos el puente”.

La pequeña con la heladera conseguida

Muchas veces los niños pasan varios días internados lejos de su familia, en una habitación de hospital en donde no se permite el ingreso a nadie, atravesando los tratamientos de quimioterapia. “Son niños que también necesitan jugar, reírse y tener su cabeza ocupada. Los padres a veces tienen que estar 20, 30 días acompañando a su hijo con el tratamiento, y ahí nosotros estamos para contener y sostener”, detalló Mercedes.

Tras- pasar también contiene a los niños emocionalmente

La asociación logró instalar internet, televisores, microondas y sillones, entre otras cosas, en las 16 habitaciones donde los chicos hacen quimioterapia.

Una ley que es "solo un papel"

Carrión advirtió que la Ley de Oncopediatría, que hace dos años está legislada y aprobada en la provincia de Mendoza, no se cumple. La misma obliga al Estado a hacerse cargo de refacciones de vivienda y traslados a los chicos que padecen cáncer, entre otras cuestiones. “Es solo un papel. Cada vez que un niño necesita algo hay que salir a pelear con un montón de gente que te dice ‘necesitan una refacción de vivienda, te doy un nylon y dos palos'. Si las cosas funcionaran como deberían ser, nosotros no existiríamos. Lamentablemente el cáncer no puede esperar”, agregó.

Para contactar a los miembros de la Asociación Tras-Pasar se puede ingresar a sus cuentas de Instagram: @asociación_traspasar o de Facebook, Asociación Tras-Pasar. Allí se difunden las distintas colectas que realizan con el objetivo de ayudar a los niños que padecen la enfermedad.