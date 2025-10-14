Error millonario: le transfirieron $7 millones por equivocación y se niega a devolverlos

Una mujer de Cipolletti recibió por error una transferencia de más de siete millones de pesos. Luego de ser intimada, explicó que no tiene la suma total de dinero.

La mujer que recibió la transferencia primero se negó a devolver el dinero y luego explico que no tenía el monto total.

Un caso insólito ocurrió en Cipolletti, provincia de Río Negro, donde una mujer fue acusada de recibir una transferencia millonaria y negarse a devolver el dinero, a pesar de los pedidos del damnificado. Este debía transferirle un monto cercano a los 74.000 pesos y terminó enviando cerca de 7 millones de pesos.

El hecho, en el que la mujer está acusada de retención indebida, ocurrió el 23 de abril de 2025, después de recibir dinero por parte de una empresa de servicios de ingeniería en concepto de cuota alimentaria. La representante legal debía transferirle a la imputada la suma de $73.567 y, por error, le envió $7.356.734.

La Fiscalía relató: “Por un error involuntario transfirió la suma de $7.356.734. Al advertir el error, de manera inmediata se intentó revertir la situación sin resultados positivos”.

Además, explicaron que, a pesar de los intentos para que la mujer devolviera el dinero, no hubo respuesta por parte de la imputada, por lo que se procedió a enviarle una carta documento. “En la misma se la intimaba, bajo apercibimiento de realizar la denuncia por retención indebida, a que en un plazo perentorio de 48 horas devuelva la suma de dinero sobrante”, detallaron.