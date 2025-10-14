Gestión del agua: Mendoza recibió reconocimiento internacional por su plan hídrico

Mendoza fue protagonista de la Semana Regional del Agua , celebrada en Santiago de Chile, donde expuso su estrategia de adaptación frente a la crisis hídrica . La participación provincial se dio en el marco del III Diálogo Agroalimentario entre la Unión Europea y América Latina, que buscó fortalecer la seguridad alimentaria ante un escenario global cada vez más seco.

La subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui, fue invitada como expositora al encuentro “ Agua y agricultura en transición”, en la sede de la CEPAL. Allí presentó la experiencia mendocina en la gestión del agua , reconocida como una de las más avanzadas de la región.

El evento fue impulsado por el programa AL-Invest Verde de la Unión Europea, con la mirada puesta en la próxima COP30 en Brasil y la Conferencia del Agua de Naciones Unidas de 2026. En ese contexto, Mendoza se posicionó como referente de políticas públicas adaptadas a la escasez del recurso.

Durante su exposición, Badui señaló que el 82% del agua de Mendoza se destina al sector agrícola, y que la provincia enfrenta una disminución sostenida de la disponibilidad hídrica. “La cordillera nos hermana con Chile en este desafío. Dependemos de la nieve y debemos prepararnos”, expresó.

La subsecretaria Marité Badui presentó el Plan Hídrico Provincial y destacó la importancia de cambiar hábitos en el uso del agua.

El Plan Hídrico Provincial, que proyecta escenarios hacia 2030, 2040 y 2050, busca cambiar el paradigma de distribución del agua , pasando de un modelo centrado en la oferta a otro sustentado en la demanda. La funcionaria destacó que el objetivo no es solo técnico, sino cultural: promover un cambio de conducta en el uso del recurso.

En esta línea, Mendoza ejecuta obras de impermeabilización de canales y construcción de reservorios, financiadas con los Fondos del Resarcimiento. Estas acciones buscan mejorar la entrega de agua según las necesidades de cada cultivo, en coordinación con el Departamento General de Irrigación.

En Santiago, Mendoza compartió su experiencia ante la Unión Europea y el IICA, posicionándose como referente en eficiencia hídrica. Prensa Gobierno de Mendoza

Gestión, información y un liderazgo que se proyecta

Además de la infraestructura, Badui subrayó la importancia de la gestión de la información hídrica para tomar decisiones más eficientes. Esto incluye el monitoreo de caudales, la modernización de redes de riego y la digitalización de datos climáticos.

La participación de Mendoza en la Semana Regional del Agua no solo reafirma su liderazgo en la gestión del recurso, sino que la coloca en una posición estratégica dentro del debate latinoamericano sobre cambio climático.

La experiencia mendocina fue destacada como un modelo de gobernanza del agua en zonas áridas, donde la infraestructura, la educación y la gestión social deben articularse para garantizar la seguridad hídrica y alimentaria.“El desafío no es tener más agua, sino usar mejor la que tenemos”, sintetizó Badui durante su exposición.