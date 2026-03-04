El motivo por el que tu mascota no debería tomar agua de un bebedero público

Una investigadora indicó los riesgos de bebederos compartidos y alentó a llevar un cuenco para uso exclusivo de tu mascota en cada paseo.

Cuando las mascotas realizan actividad física necesitan hidratarse. Por eso se recomienda que en cada paseo se lleve una pequeña botella con agua exclusivamente para ellos. Sin embargo, algunos no conocen este consejo y optan por guiar a sus perros hacia bebederos comunitarios sin saber que hay un gran riesgo en ellos.

Lori Teller, profesora de la Facultad de Medicina Veterinaria de Texas, elevó un estudio en el que pide a los propietarios que consideren la calidad del agua de un bebedero público antes de permitir que una mascota beba.

perro tomando agua La razón por la que deberías llevar un cuenco para tu mascota a cada paseo. Shutterstock ¿Por qué tu perro no debería tomar agua de un bebedero? La especialista asegura que es preocupante porque los cuencos con agua no suelen higienizarse a menudo. Por este motivo, el agua estancada se convierte en un contenedor de contaminantes ambientales: materiales vegetales, parásitos, toxinas, moho y más. De hecho, hay muchos perros que sin querer colocan sus patas dentro y dejan todos sus residuos, que luego son ingeridos por otros animales.

Una de las enfermedades que se transmite a través de bebederos públicos es la tos de perreras. Se trata de una infección respiratoria que provoca náuseas, falta de apetito y dificultad para respirar. También se transmite el papiloma canino que se contagia por la saliva y causa verrugas.

perro (1) ¿Qué pasa con las mascotas de un mismo hogar que comparten un bebedero? Archivo Teller remarcó la idea de que los propietarios de los perros lleven un recipiente plegable y portátil y agua fresca para dársela a su perro, o pasar por una tienda y comprar un vaso de agua para ellos.