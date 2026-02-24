El secreto oculto: por qué deberías enterrar el pelo de tu mascota bajo el limonero

Los que saben de jardinería recomiendan este truco que casi nadie conoce. El limonero estallará en frutos.

Los que tienen un limonero en su hogar saben que cuentan con un tesoro. Sin embargo, los entendidos de jardinería señalan que a veces cuesta mantenerlo lleno de frutos. Es por eso que ahora recomiendan un método de economía circular muy curioso, pero efectivo.

Truco para el limonero Los que se dedican a las plantas señalan que se puede utilizar el sobrante del pelaje de perros y gatos como suplemento para el suelo. Lo que para muchos es un desecho de limpieza, para los cítricos es una fuente de nutrición inigualable. Es una herramienta de protección natural.

Este método funciona porque el pelo está compuesto principalmente por queratina. A medida que se va degradando en la tierra, libera nitrógeno, un combustible esencial para que el limonero mantenga sus hojas de un verde intenso y desarrolle nuevos brotes. Se trata de un “abono orgánico” que no quema las raíces.

Por otro lado, al mezclar los mechones con la tierra se crean pequeñas bolsas de aire y eso evita el apelmazamiento del suelo logrando que el agua y el oxígeno puedan fluir libremente hacia el sistema radicular. En tanto, el olfato de animales silvestres o roedores interpreta ese rastro de pelo como la presencia de un depredador, por lo que los mantiene alejados.

Para que el truco tenga resultados se debe cavar un surco de unos cinco a diez centímetros de profundidad alrededor de la base del tronco. Es importante enterrarlo para que empiece su proceso de descomposición.