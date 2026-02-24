Las tres plantas que nunca deberías tener dentro de casa, según el Feng Shui

Para el Feng Shui, hay plantas que bloquean la energía y atraen problemas y malas vibraciones al hogar.

El Feng Shui es una filosofía milenaria que, entre otras cosas, se encarga de armonizar espacios y buscar el equilibrio. En el mundo de las plantas, no las considera adornos, sino potentes activadores del elemento madera, que rige el crecimiento.

Plantas y Feng Shui Esta filosofía señala que no todo es bienestar, por eso considera que hay algunas plantas que pueden actuar como “vampiros energéticos” generando vibraciones agresivas si están en el lugar equivocado.

Para el Feng Shui, cuando las plantas están sanas y tienen formas redondeadas, fomentan la creatividad y la expansión. Sin embargo, cuando el espacio se llena de especies desordenadas, marchitas o con formas hostiles, la energía se estanca, dando paso al estrés y a las tensiones familiares.

Las plantas no recomendadas Para mantener la buena energía y la paz en el hogar los especialistas señalan que hay que evitar o reubicar los cactus o especies con espinas. Consideran que son “flechas envenenadas” que emiten energía de defensa y de confrontación por lo que pueden propiciar un clima de discusión en incomodidad. Se aconseja ubicar en el exterior.

Por otro lado, las flores secas y las plantas artificiales no son recomendadas por el Feng Shui porque lo que no tiene vida no puede generar energía nueva. Estas plantas secas representan la energía estancada. De alguna manera simbolizan el pasado y pueden generar una falta de renovación emocional.