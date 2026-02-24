Eclipse Lunar: el ritual con ingredientes de cocina para atraer abundancia y buenas energías

Un ritual de 10 a 15 minutos para alejar las malas energías y atraer la buena suerte.

Todo lo que tenés que saber sobre el eclipse.

El 3 de marzo nos espera un Eclipse Lunar Total, apodado como Luna de Sangre. Este fenómeno sucede cuando la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna, provocando que el satélite quede cubierto de sombra y adquiera un tono rojizo. Este evento está cargado de simbolismo y energías que deberías aprovechar.

El Eclipse Lunar tiene una carga energética y espiritual única. Muchos lo asocian con cierre de ciclos, liberación de cargas emocionales y renovación interna. Por eso, los expertos recomiendan aprovechar el eclipse para limpiar las energías, soltar lo viejo que no sirve y cambiar hábitos.

eclipses El eclipse lunar será el 3 de marzo. Archivo Un baño energético puede ser el ritual que cambie tu fortuna. No se necesita gastar de más ya que sus ingredientes son fáciles de encontrar y económicos. La clave está en tomarte un tiempo para vos y no distraerte, y para que funcione es necesario hacerlo de noche o unas horas antes de dormir.

Los ingredientes son pocos pero cargados de significados. El principal es la sal marina que se considera un elemento para la purificación, protección y limpieza. En cambio, la lavanda (seca o fresca) está relacionada con la calma y la sanación profunda del alma. También hay que agregar romero, pétalos de rosa (opcional) y agua caliente.