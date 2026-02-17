Eclipse Solar en Acuario: un portal hacia el futuro
Energía eléctrica para soltar rutinas, cortar lazos tóxicos y sembrar cambios que maduran en 6 a 18 meses. Marte activa el próximo 28 de febrero.
La Luna Llena en Leo del 1 de febrero dio inicio a la temporada de eclipses del 2026 e inauguró el eje de eclipses Acuario/Leo, donde entrarán los Nodos Lunares el 18 de agosto. Este Eclipse Solar en Acuario es un momento eléctrico, volátil y evolutivo. Los eclipses solares siempre ocurren en Luna Nueva, pero su energía es amplificada por su cercanía con los Nodos Lunares. El último Eclipse Solar en signo se dio el 26 de enero de 2009, última vez que el Nodo Norte se encontraba en Acuario. ¿Recordás qué ámbito de tu vida se movió en aquel entonces?
El signo de Acuario se haya regido por Saturno, regente tradicional y Urano, regente moderno. Entre ambos planetas existe una gran tensión y complementariedad necesaria, Saturno la estructura y los límites, Urano los cambios repentinos y la libertad. Saturno hizo su ingreso al signo de Aries, mientras que Urano, ya directo, se está despidiendo del signo de Tauro, así vemos que tenemos ciclos que inician y otros que cierran como un entramado. Los temas que trae este eclipse se refieren a cambios cuánticos, visiones a largo plazo y liberaciones de las viejas ataduras. Lo que inicies o siembres ahora dará sus frutos en 6 a 18 meses.
La pregunta incómoda
¿Dónde y cómo te has limitado en tu libertad para encajar, buscando la validación de los otros? En el ambiente se sentirá la energía que te impulsa a romper con rutinas, estructuras con las que te sentís estancado, “el Ser vos mismo”, Urano pide autenticidad en tu ser; hay una gran descarga de información, ideas brillantes; se sienten las emociones desde una perspectiva con más lógica y desapegada, que podemos aprovechar para cortar lazos tóxicos, cambiando nuestro círculo social, y liberarnos de las cadenas que nos atan a lo que ya no somos.
Es común con estas energías, tan renovadoras, ver increíbles avances en la tecnología, IA, espacio exterior o internet. Así tenemos que en el año 2009 por ejemplo: la masificación de los teléfonos inteligentes, el uso de redes 4G que trajeron mayor velocidad, se introdujo el USB 3.0, fue el auge de los netbooks y el impulso del trabajo en la nuble. La Nasa confirmó la existencia de agua en la Luna; en aviación los hitos fueron el primer vuelo del Boeing 787 Deamliner, iniciando una nueva era en la eficiencia del combustible y el “Milagro del Hudson”, el Airbus A320 del vuelo 1549 de US Airways que, tras el impacto con aves, aterrizó exitosamente en el río Hudson, sin víctimas mortales.
Grados de maestría: cierres urgentes y cuidado con la impulsividad
Los últimos grados de un signo son grados de “maestría” en energía acuariana o finalización, se puede sentir la urgencia de cerrar un capítulo, cuidado de no romper relaciones o trabajos por impulsividad. La frialdad acuariana puede herir a los demás y se puede sentir una alteración en el sistema nervioso, sufrir de insomnio o ansiedad mental. Cuando Marte transita por un grado matemático que previamente fue sensibilizado por un eclipse actúa como “gatillo o detonador” de los eventos prometidos por esa lunación, y en este eclipse, como Marte se encuentra en este signo, va a activar eventos el 28 de febrero, momento en el que toca el grado 28º de Acuario, impulsando a la acción.
¿Quiénes sentirán el eclipse con mayor intensidad?
Si bien los efectos del eclipse se sentirán a nivel colectivo y social, va a impactar en quienes tengan Ascendente, Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte o Medio cielo entre los grados 24º de Acuario, Escorpio, Leo y Tauro; o hasta el grado 2º de Géminis, Virgo, Sagitario o Piscis.
El eclipse signo por signo según tu Ascendente
- Aries: es tu momento para redefinir con quién te rodeás y cómo generás tus recursos. Vas por un “resert “en tu circulo social, tus proyectos a largo plazo y aspiraciones. Finales y comienzos en tu grupo de amigos, redes de contactos, esperanzas y sueños, duraderos y sostenibles. Cuidá tu impaciencia con amigos o colegas, usá tu energía para innovar.
- Tauro: vas a estar dando un gran reinicio a tu carrera, reputación y vida pública, vas por oportunidades en una nueva profesión, un ascenso en el trabajo o el inicio de un proyecto propio que es totalmente disruptivo. Adquirís visibilidad quienes te conozcan lo harán por algo totalmente diferente a lo que hacías antes. Si te sentías atrapado en un trabajo podés estar marcando un final a esta etapa y te va a traer una sensación profundamente liberadora. En un período de “ahora o nunca” a nivel profesional.
- Géminis: es un momento muy importante para vos en este año. Vas a dar de baja un sistema de creencias obsoleto y comenzás a ver el mundo con otros ojos. Te llegarán noticias sobre visados, juicios, publicaciones, ciudadanía, la admisión en una Universidad. Te puede surgir una oportunidad repentina de viajar al exterior, o conectar con personas extranjeras que aportarán en esta nueva mirada del mundo. Dejás de buscar las respuestas en el lugar de siempre y comenzás a buscarlas en un lugar totalmente nuevo. Marte te dará el empujón para que des el salto de fe.
- Cáncer: das un nuevo comienzo en temas de deudas, impuestos, herencias o con el dinero que tenés con tu pareja o un socio. Saldarás una deuda grande o reestructurás de una forma totalmente nueva como manejás el dinero compartido. Si has estado guardando secretos o reprimiendo traumas realizarás una purga necesaria. Dejás atrás una vieja versión tuya para dar paso a una nueva forma de ser, más empoderada. Es un período propicio para extirpar del cuerpo lo que debe sanar.
- Leo: reestablecés los temas de pareja, los socios, los contratos y tu relación con el otro. Podés cerrar el ciclo en una relación importante, tu pareja puede hacer una crisis o re pactar las reglas de la relación, se presenta una encrucijada en el camino, en el cual tenés que decidir seguir o cerrar la relación. Tendrás el coraje para darle un corte a un vínculo toxico o luchar ferozmente por la relación que vale la pena. Cuidado con disputas legales o con socios.
- Virgo: actualizás tu día a día, si te sentís aburrido en tu forma de trabajar, es momento de incorporar tecnologías, IA, un software nuevo, o trabajar de una manera más independiente. Escuchá a tu cuerpo, tendrás muy activo el sistema nervioso, es aconsejable que tomes alguna terapia alternativa, o cambies tu dieta o entrenamiento, o incorpores tecnología para tu bienestar, como el biohacking. Podés manifestar fiebre, inflamación o cortes accidentales. Cuidado con las discusiones acaloradas con compañeros de trabajo.
- Libra: abrís un nuevo capítulo en el amor, se viene un romance inesperado que te electriza. Si trabajás con un hobby o tenés un proyecto creativo, lo vas a lanzar. Puede venir la noticia de un bebé o dar a luz un hijo creativo, como una obra o empresa. Pero antes de dar estos inicios debés cambiar completamente tu antigua forma de divertirte o una relación con la que no te sentís genuino. Tomá el riesgo y declarate, lanzá tu proyecto, cerrá lo que no te mueve desde el corazón.
- Escorpio: das un final necesario y urgente en temas domésticos, del hogar o la familia. Puede ser la conclusión de un contrato de alquiler, vender una propiedad. Te liberás de mandatos familiares o tradiciones con los que ya no resonás. Podés tener la sensación de que se te mueve el piso porque internamente te sentís muy inestable y vas en busca de una nueva base emocionalmente más auténtica y libre. Podés mudarte, o que por medio de una discusión se aclare un tema en la familia.
- Sagitario: adquirís una nueva forma en cómo procesás internamente la información y cómo la vivís en el día a día. Vas por el formateo mental, dejás ir viejas formas de pensar, creencias que sentís limitantes o la historia que te venias contando para hacer lugar a ideas nuevas. Podés iniciar un podcast, un curso o cambiar la forma en cómo te comunicás en redes. Pueden presentarse cambios inesperados con hermanos o el deseo repentino de mudarte dentro de tu misma ciudad. Cuidado con lo que decís, tu palabra tendrá un gran poder manifestador o destructivo.
- Capricornio: reconfigurás tu economía, podés cambiar tu fuente de ingresos, encontrás una forma innovadora y tecnológica de ganar dinero, reinventate en tus finanzas, vas en busca de tu libertad financiera. También modificás tu sistema de valores. Cuidado con gastos impulsivos, se pueden presentar conflictos por dinero. Es un buen momento para iniciar tu negocio, pedir un aumento o invertir en tecnología.
- Acuario: cerrás un ciclo de 18 años y medio sobre quien sos, dejás ir tu vieja versión que ya no encaja con quien te has convertido hoy. Buscás un cambio de look, tu estilo propio y la forma en cómo te presentás al mundo, como tu marca personal o un título. Todos los reflectores están sobre vos, lo que decidas iniciar va a definir tu personalidad y temperamento en los próximos años. Actuá con decisión, pero cuídate de excesos.
- Piscis: marcás un cierre en un capítulo importante de tu vida que ha durado años, se puede tratar desde una creencia limitante, un miedo inconsciente o una relación secreta. Tu intuición estará en altos niveles y podés estar recibiendo mensajes de otros planos. Recalibrás tu batería social que ya marca low batt. Pueden salir a la luz personas que no te desean lo mejor justamente. Sentis mucha actividad mental nocturna o ansiedad. Es un momento propicio para que trabajes en proyectos en solitario, te dediques a gestarlo. Cuidado con el autosabotaje.
Cada final contiene el germen de un nuevo comienzo más acorde a nuestra verdadera esencia. La verdadera libertad es tener el coraje de soltar las cadenas que se nos hicieron carne y cuando las liberamos descubrimos lo que realmente amamos bajo capas y capas de expectativas ajenas. En este espacio liberado sembrá lo que realmente te haga sentir vivo y enterrá lo que fuiste para dar paso a lo que estas destinado a ser.
* Astrid Uez, astróloga, abogada, árbitro nacional e internacional, auditoría de Gestión Gubernamental con certificación internacional.
