Eclipse Solar en Acuario: un portal hacia el futuro

La Luna Llena en Leo del 1 de febrero dio inicio a la temporada de eclipses del 2026 e inauguró el eje de eclipses Acuario/Leo, donde entrarán los Nodos Lunares el 18 de agosto. Este Eclipse Solar en Acuario es un momento eléctrico, volátil y evolutivo. Los eclipses solares siempre ocurren en Luna Nueva, pero su energía es amplificada por su cercanía con los Nodos Lunares. El último Eclipse Solar en signo se dio el 26 de enero de 2009, última vez que el Nodo Norte se encontraba en Acuario. ¿Recordás qué ámbito de tu vida se movió en aquel entonces?

El signo de Acuario se haya regido por Saturno, regente tradicional y Urano, regente moderno. Entre ambos planetas existe una gran tensión y complementariedad necesaria, Saturno la estructura y los límites, Urano los cambios repentinos y la libertad. Saturno hizo su ingreso al signo de Aries, mientras que Urano, ya directo, se está despidiendo del signo de Tauro, así vemos que tenemos ciclos que inician y otros que cierran como un entramado. Los temas que trae este eclipse se refieren a cambios cuánticos, visiones a largo plazo y liberaciones de las viejas ataduras. Lo que inicies o siembres ahora dará sus frutos en 6 a 18 meses.

OIP (2) El último Eclipse Solar en signo se dio el 26 de enero de 2009. Archivo. La pregunta incómoda ¿Dónde y cómo te has limitado en tu libertad para encajar, buscando la validación de los otros? En el ambiente se sentirá la energía que te impulsa a romper con rutinas, estructuras con las que te sentís estancado, “el Ser vos mismo”, Urano pide autenticidad en tu ser; hay una gran descarga de información, ideas brillantes; se sienten las emociones desde una perspectiva con más lógica y desapegada, que podemos aprovechar para cortar lazos tóxicos, cambiando nuestro círculo social, y liberarnos de las cadenas que nos atan a lo que ya no somos.

Es común con estas energías, tan renovadoras, ver increíbles avances en la tecnología, IA, espacio exterior o internet. Así tenemos que en el año 2009 por ejemplo: la masificación de los teléfonos inteligentes, el uso de redes 4G que trajeron mayor velocidad, se introdujo el USB 3.0, fue el auge de los netbooks y el impulso del trabajo en la nuble. La Nasa confirmó la existencia de agua en la Luna; en aviación los hitos fueron el primer vuelo del Boeing 787 Deamliner, iniciando una nueva era en la eficiencia del combustible y el “Milagro del Hudson”, el Airbus A320 del vuelo 1549 de US Airways que, tras el impacto con aves, aterrizó exitosamente en el río Hudson, sin víctimas mortales.

Grados de maestría: cierres urgentes y cuidado con la impulsividad Los últimos grados de un signo son grados de “maestría” en energía acuariana o finalización, se puede sentir la urgencia de cerrar un capítulo, cuidado de no romper relaciones o trabajos por impulsividad. La frialdad acuariana puede herir a los demás y se puede sentir una alteración en el sistema nervioso, sufrir de insomnio o ansiedad mental. Cuando Marte transita por un grado matemático que previamente fue sensibilizado por un eclipse actúa como “gatillo o detonador” de los eventos prometidos por esa lunación, y en este eclipse, como Marte se encuentra en este signo, va a activar eventos el 28 de febrero, momento en el que toca el grado 28º de Acuario, impulsando a la acción.