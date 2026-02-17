Unimog U 4000: así son los nuevos camiones tácticos que el Ejército Argentino recibió de Alemania

El Ejército Argentino recibió oficialmente en Alemania el primero de los nuevos camiones tácticos UNIMOG U4000 incorporados para modernizar su capacidad logística. La entrega simbólica se realizó en la planta de Daimler Trucks en Wörth am Rhein y marcó el punto de partida de un recambio que busca dejar atrás unidades con décadas de servicio.

El acto estuvo encabezado por el ministro de Defensa, Carlos Presti, en el marco de una gira oficial por Europa asociada a la Conferencia de Seguridad de Múnich. En ese viaje, la comitiva argentina también mantuvo encuentros con autoridades de defensa de Bélgica e Italia y con empresas del sector, como Airbus y Diehl Defense, con el objetivo de ampliar cooperación e intercambio.

La incorporación prevista es de 48 camiones UNIMOG U4000, pensados para funciones operativas variadas: transporte de personal y carga, remolque de artillería o equipos, y apoyo a tareas de ingeniería mediante la instalación de cabrestantes, palas quitanieves, topadoras o grúas. La idea es reforzar la logística en distintos escenarios y mejorar la movilidad de la fuerza en terrenos complejos.

El UNIMOG U4000 es un 4×4 todoterreno con motor y cabina en la parte delantera y un compartimento trasero adaptable para carga o transporte. Mide 6,01 metros de largo, 2,3 metros de ancho y 2,6 metros de alto, y puede configurarse con cabina doble para llevar hasta siete ocupantes.

En materia mecánica, está equipado con un motor Mercedes Benz OM 904/924 Euro 4, con sistema BlueTec para el tratamiento de gases de escape, una potencia máxima de 177 CV y una velocidad máxima cercana a los 86 km/h. En el interior, el tablero incluye pantallas LCD y una consola central con la palanca de cambios EPS .

La movilidad todoterreno es uno de sus puntos fuertes: cuenta con ejes pórtico y tracción total, lo que mejora la distancia al suelo y permite superar obstáculos con mayor facilidad. Además, el conductor puede aplicar los bloqueos del diferencial de forma electroneumática sin usar el embrague, una ventaja clave cuando el terreno obliga a cambios rápidos de tracción.

La compra surgió tras la Evaluación Técnico Operacional realizada durante 2025, donde el Ejército comparó distintas propuestas en escenarios de uso real. En ese proceso se evaluaron modelos como el Arquus VLRA, Renault Trucks D 4×4 y Tatra Force T-815, y finalmente se seleccionó el UNIMOG U4000 presentado por Mercedes-Benz Camiones y Buses Argentina por su versatilidad y desempeño.

En números, la Dirección de Material del Ejército adjudicó la adquisición mediante el proceso N.º 84/135-0540-LPU25 por un total de 48 unidades. El contrato asciende a US$ 8.160.000, con un costo estimado de US$ 170.000 por vehículo.

Tras el acto formal en Alemania, se espera que en las próximas semanas y meses comiencen a llegar al país los primeros camiones, que luego serán asignados a unidades operativas para reforzar transporte, abastecimiento y apoyo en todo el territorio. En paralelo, el programa apunta a objetivos más amplios: documentos de planificación vinculados al BAPIN N.º 148.204 proyectan la incorporación futura de hasta mil vehículos de este tipo, lo que abre la puerta a órdenes posteriores de nuevas generaciones.