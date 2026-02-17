Financiar un 0 km o un usado: la línea del Banco Nación que busca acelerar la compra sin prenda

En febrero de 2026, el crédito vuelve a colarse en el centro del mercado automotor. Los precios empujan hacia arriba y muchas operaciones dependen de algún esquema de financiación para cerrar. En ese escenario, el Banco Nación Argentina impulsa +Autos.

Una línea pensada para comprar vehículos nuevos y usados con un trámite que se hace fuera de la sucursal. La propuesta se apoya en un proceso digital, sin prenda, y con desembolso directo a la concesionaria. En Mendoza ya hay agencias adheridas, tanto de unidades nuevas como de segunda mano, en un momento en el que cada punto de tasa y cada cuota cuentan.

El programa está orientado a automotores 0 km y también a usados con una antigüedad máxima de 10 años. No distingue entre modelos nacionales o importados. Incluye autos, pick ups y utilitarios. La financiación puede alcanzar el valor total del vehículo con IVA incluido, aunque no contempla gastos satélite, como patentamiento u otros costos asociados a la entrega.

La operatoria es para personas humanas desde los 18 años. Pueden aplicar jubilados y pensionados. La idea es simple: habilitar la compra con un esquema estandarizado y reducir pasos que suelen trabar la operación.

El crédito se otorga en pesos y se amortiza con cuotas mensuales bajo el sistema francés. Según la información publicada por la entidad, el mínimo arranca en $1.000.000 y el techo llega hasta $100.000.000.

El plazo puede extenderse hasta 72 meses. En garantías, el esquema se apoya en firma personal, sin prenda y sin pagaré. Una vez que la solicitud queda aprobada, el banco acredita el total en la cuenta corriente de la concesionaria en un plazo máximo de 96 horas. Ese punto es clave para el vendedor: acelera la entrega y ordena la transacción sin vueltas.

Tasas, bonificación y trámite 100% en la concesionaria

Hay dos niveles de tasa fija. Para quienes tengan tarjeta de crédito activa del Banco Nación, la TNA es de 34% y la TEA de 39,83%. Para el resto de los solicitantes, la TNA sube a 38% y la TEA queda en 45,37%. La tasa bonificada rige para operaciones nuevas otorgadas desde el 5 de enero de 2026. Y tiene una condición de permanencia: durante la vida del préstamo, el cliente debe registrar consumos mensuales por al menos $100.000 con la tarjeta para sostener ese beneficio.

El trámite, además, se realiza dentro de la concesionaria. El comprador se presenta con DNI, el vendedor carga la solicitud y la identidad se valida con biometría desde el celular. Si el sistema aprueba, el crédito queda concedido en el momento. No es obligatorio ser cliente previo; si no lo es, se solicita instalar la app BNA+ para completar el alta.

En el sector reconocen que hoy conviven varias alternativas, pero el Nación aparece competitivo en tasa fija. Juan Manuel Sales, gerente de Grupo Lorenzo, lo resumió así en declaraciones a Sitio Andino: “La del Banco Nación es tasa fija y está muy buena. Es la que más conviene en tasa fija. Después hay opciones UVA con otros bancos o créditos propios de la concesionaria, pero el Nación hoy es el más competitivo en ese esquema”.

También marcó que existen financiaciones de fábrica y planes de ahorro, y que la mejor elección depende del modelo, la marca y el perfil del comprador. En usados, una agencia de Guaymallén indicó que ofrece este esquema con TNA fija del 38% en hasta 72 cuotas, sin prenda, tanto para 0 km como para unidades usadas. En paralelo, siguen apareciendo UVA y promociones puntuales con tasa 0% para determinados modelos nuevos.

En Mendoza, entre las concesionarias que trabajan con esta línea figuran Lorenzo Automotores, Nihao Motors, Valentino Motos, Yaco Trucks, Yacopini, Luma Automotores, Automotores Manzur y Roma Automotores. Como el padrón puede actualizarse, el listado completo y vigente, junto con las condiciones del crédito, se consulta en el sitio oficial del Banco Nación, donde también se detallan requisitos y pasos de la operatoria.