El Banco Nación se suma a ADEBA tras abandonar la asociación de bancos públicos

La Asociación de Bancos Argentinos ( ADEBA ) aprobó por unanimidad el ingreso del Banco Nación (BNA) como miembro pleno de la entidad. Con esta incorporación, la cámara pasa a estar integrada por 30 bancos y amplía su representatividad dentro del sistema financiero local.

La decisión se produce luego de que, en abril de 2025, el Nación formalizara su salida de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA), entidad que nuclea a bancos estatales. Ese movimiento había abierto interrogantes sobre el posicionamiento institucional del principal banco público del país.

Ahora, el desembarco del BNA en ADEBA redefine el mapa de representación del sector y consolida a la entidad como uno de los principales espacios de articulación bancaria en la Argentina.

El presidente de ADEBA, Javier Bolzico, destacó la incorporación y señaló: “Le damos la bienvenida al Banco Nación y agradecemos a las autoridades por su confianza. Para nosotros es motivo de orgullo que BNA haya elegido a ADEBA”.

Bolzico agregó que la incorporación “potencia la capacidad de ADEBA para el cumplimiento de su misión: promover el desarrollo sostenible del país y de la banca argentina en un contexto de competencia en igualdad de condiciones”.

banco nacion error depositos cajero automatico (4) Alf Ponce Mercado / MDZ

Desde la entidad remarcaron que el sistema bancario está llamado a desempeñar un rol central en la recuperación económica, a través de la provisión de crédito, servicios financieros y medios de pago. En ese marco, la ampliación de la base institucional de ADEBA adquiere relevancia en un escenario en el que el financiamiento y la intermediación vuelven a ocupar un lugar destacado en la agenda económica.

Los 30 banco de Adeba

Con el ingreso del Banco Nación, ADEBA reúne a una composición amplia y heterogénea de entidades que incluye banca pública nacional y provincial, grandes bancos privados de capital nacional, entidades medianas especializadas y bancos digitales.

Integran actualmente ADEBA: Banco Ciudad, Banco Columbia, Banco Comafi, Banco de Córdoba (Bancor), Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Banco de La Pampa, Banco de la Nación Argentina, Banco de Servicios y Transacciones (BST), Banco de Valores (VALO), Banco del Sol, Banco Entre Ríos, Banco Galicia, Banco Hipotecario, Banco Industrial (BIND), Banco Julio, Banco Macro, Banco Mariva, Banco Meridian, Banco Piano, Banco Roela, Banco Sáenz, Banco San Juan, Banco Santa Cruz, Banco Santa Fe, Banco Santiago del Estero, BiBank, Brubank, CMF Banco Corporativo, Supervielle y Ualá.

La nueva configuración le otorga a la cámara mayor peso en la discusión regulatoria, crediticia y competitiva del sistema financiero argentino, en un contexto de reacomodamiento institucional del sector.