Créditos hipotecarios para monotributistas: qué banco lanzó una nueva línea y cuáles son los requisitos

Acceder a la vivienda propia dejó de ser una meta lejana para muchos trabajadores independientes. El Banco Nación lanzó una línea de créditos hipotecarios destinada a monotributistas , un sector que históricamente tuvo dificultades para obtener financiamiento a largo plazo por no contar con ingresos bajo relación de dependencia.

La nueva línea del Banco Nación apunta a cubrir una deuda histórica del sistema financiero con quienes trabajan por cuenta propia. En un contexto de incipiente reactivación del mercado inmobiliario, el banco busca ampliar el acceso al crédito hipotecario con una propuesta adaptada a la realidad de los monotributistas.

El objetivo es ofrecer una alternativa concreta para quienes, pese a tener ingresos estables, quedaban excluidos de los préstamos tradicionales y limitados al mercado de alquiler.

Uno de los principales requisitos para acceder a los créditos hipotecarios del Banco Nación es contar con al menos dos años de antigüedad como monotributista.

A diferencia de los créditos hipotecarios clásicos, esta propuesta incorpora un cambio en el enfoque de evaluación crediticia. En lugar de basarse exclusivamente en la relación de dependencia, el Banco Nación prioriza la trayectoria fiscal dentro del régimen de monotributo y el cumplimiento regular de las obligaciones tributarias.

Este esquema permite evaluar la capacidad de pago de manera más realista y acorde al perfil de los trabajadores independientes.

Trámite 100% online: cómo funciona la plataforma “+Hogares con BNA”

Uno de los principales diferenciales del crédito es la digitalización total del proceso. A través de la plataforma “+Hogares con BNA”, los interesados pueden simular la cuota, iniciar la solicitud y cargar la documentación de forma online, sin necesidad de asistir a una sucursal.

Este sistema reduce los tiempos de gestión y acelera la respuesta, que en líneas hipotecarias tradicionales podía demorar varios meses.

Requisitos para acceder al crédito hipotecario siendo monotributista

Para solicitar el préstamo, el Banco Nación exige una serie de condiciones mínimas orientadas a garantizar la viabilidad del financiamiento. Los requisitos principales son:

Contar con al menos dos años de antigüedad en el régimen de monotributo (ARCA, ex AFIP).

Presentar comprobantes de los últimos seis pagos del monotributo.

Tener constancia de inscripción vigente.

Acreditar ingresos mensuales iguales o superiores a cuatro Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Además, el banco permite sumar ingresos con un cotitular, como cónyuge o conviviente, e incorporar codeudores familiares, lo que amplía las posibilidades de aprobación.

Montos, tasas y plazos del crédito UVA del Banco Nación

Los créditos hipotecarios se otorgan en pesos, con actualización por UVA, lo que permite acceder a cuotas iniciales más accesibles. El plazo de devolución puede extenderse hasta 30 años, uno de los más largos disponibles en la actualidad.

Las tasas de interés varían según la relación con la entidad:

Clientes del Banco Nación o quienes trasladen sus servicios: 6% de Tasa Nominal Anual fija.

No clientes: 12% anual.

Para la compra de vivienda única y permanente, el financiamiento alcanza hasta el 75% del valor de tasación, con un tope cercano a 260.000 UVAs.

Paso a paso: cómo iniciar la solicitud del crédito hipotecario

El trámite comienza en el sitio web oficial del Banco Nación, dentro de la sección “+Hogares”, donde el solicitante completa un formulario de precalificación. En un plazo estimado de 72 horas, el banco informa si la solicitud fue preaprobada y cuál es el monto orientativo disponible.

Esta instancia inicial permite buscar una propiedad con mayor previsibilidad y avanzar en el proceso con información clara desde el comienzo.