Therian starter pack: cuánto cuesta armar el kit completo con máscaras, colas, patas y otros accesorios

En las últimas semanas, una tendencia comenzó a cobrar mayor noteriedad tanto en redes sociales como en las calles: la presencia de los therians , que pasaron a convertirse en un tema de conversación masiva.

Es una tendencia donde jóvenes expresan una identificación, a nivel emocional o espiritual, con ciertos animales y expresan su conexión a través de su comportamiento y vestimenta. Estos adolescentes se reúnen y emulan el comportamiento de un animal, se visten para parecerse, ensayan gestos y dicen sentirse como tal.

Este fenómeno, una tendencia identitaria surgida en los años 90 ha cobrado notoriedad en Argentina, cobra notoriedad en la actualidad, especialmente entre adolescentes, por la viralización de contenidos en redes sociales como TikTok. En el país existe una gran comunidad de therians que se llama “Xul Solar” .

Para verse igual que un animal, se colocan máscaras, colas y patas que, si bien pueden elaborarse artesanalmente, también pueden comprarse, con precios que llevan a rozar los $400.000 para los productos más caros.

Si bien algunos prefieren armarse sus propias máscaras, colas y patas para convertirse en therian, existe una amplia gama de productos y precios por los que se pueden conseguir esos accesorios, que oscilan entre los $11.000 hasta casi los $400.000 .

Captura de pantalla 2026-02-11 123551 Máscaras, colas y patas para ser un Therian

En la página de Mercado Libre, el combo más costoso de un juego de máscara, cola y patas alcanzan entre los $385.988 y $396.669.

Captura de pantalla 2026-02-11 123621 Máscaras, colas y patas para ser un Therian Captura Mercado Libre

Sin embargo, se puede conseguir más accesibles, a partir de los $11.000, aunque la mayoría de los productos que rondan el rango de precios de hasta $100.000 sólo se consiguen mediante compras al exterior.

Captura de pantalla 2026-02-11 133135 Máscaras, colas y patas para ser un Therian Captura Mercado Libre

Escuela therian

Mientras el movimiento genera preguntas y recibe fuertes críticas, la comunidad se expande: se puso en marcha "Fyrulais", la primera escuela de therians del país.

En la institución se dictan talleres para aprender a caminar, comportarse, saltar y hasta ladrar como el animal therian, desde perros hasta zorros, con el que se identifica la persona.

"Aprendé a caminar, comportarte, saltar y ladrar como tu animal therian", indica el flyer de presentación.