Así eran los primeros "therians" de Argentina en el siglo XX: las inéditas fotos

Una publicación reciente de la Auditoría General de la Nación volvió a poner en circulación una serie de fotografías históricas que fueron relacionadas con los famosos " therians ". La historia indica que las imágenes refieren al carnaval porteño de principios del siglo XX.

En las imágenes difundidas por la AGN , se pueden observan personas disfrazadas de perros y otros animales participando de corsos y comparsas en la Argentina . La publicación despertó curiosidad en redes sociales y dió lugar a interpretaciones contemporáneas que las vinculan con fenómenos actuales de identidad.

Desde el organismo aclararon que se trata de expresiones artísticas propias del carnaval, una fiesta popular donde el disfraz, la exageración y la ruptura de lo cotidiano eran una parte clave de la celebración .

Según reconstrucciones históricas, el carnaval permitía invertir roles, ocultar el rostro y experimentar otras formas de ser , aunque siempre desde el registro festivo y teatral, no la "autopercepción" como se entiende hoy.

El término therian es moderno y comenzó a difundirse a fines del siglo XX y principios del XXI, especialmente con el auge de comunidades digitales. Se trata de personas que sienten una identificación interna (emocional, simbólica o espiritual) con un animal no humano, algo distinto a un disfraz o una puesta en escena.

chica therian La tendencia adolescente entre la búsqueda identitaria y la violencia digital. Mariano Godoy/MDZ

Por qué el carnaval habilitaba estas expresiones

El carnaval, históricamente, fue un espacio de transgresión permitida. Máscaras, animales, cuerpos exagerados y sátira convivían como parte de una tradición que venía de Europa y se mezcló con expresiones locales. En ese contexto, vestirse de animal no era extraño: era una forma de romper con el orden cotidiano y sumarse al clima de libertad colectiva.

No obstante, hoy la situación histórica es distinta y compleja, lo que genera polémica en la sociedad.

Para conocer más sobre la historia del carnaval, la AGN brindará una jornada de muestras y charlas con música en vivo el 19 de febrero a partir de las 16.