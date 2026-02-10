Golpe de calor en la Ciudad de Buenos Aires: hubo más de 80 asistidos tras una máxima de 34°

Un total de 83 personas debieron ser atendidas por el SAME por sufrir un golpe de calor durante una jornada sofocante en la Ciudad de Buenos Aires.

El SAME atendió este martes a 83 pacientes por síntomas compatibles con un golpe de calor en la ciudad de Buenos Aires.

Más de 80 personas fueron asistidas este martes por cuadros compatibles con golpe de calor en la Ciudad de Buenos Aires, en un contexto de altas temperaturas que llevaron el termómetro hasta los 34 grados en el área céntrica. Según el parte oficial del SAME, en total se atendieron 83 pacientes en distintos centros de salud porteños. Del total, 45 fueron mujeres, 33 hombres y cinco casos sin especificación de género.

En cuanto a las edades, se registraron dos menores y 81 adultos, mientras que 11 personas requirieron traslados a hospitales de la ciudad para una evaluación y atención más compleja, de acuerdo a datos del Sistema Integral de Seguridad Pública (SISeP).

Las autoridades sanitarias advirtieron que la persistencia de una masa de aire cálido sobre el centro del país, sumada a alertas rojas en zonas del conurbano bonaerense, eleva el riesgo de sufrir descompensaciones cuando el cuerpo no logra regular adecuadamente su temperatura.

Cómo evitar un golpe de calor Ante este escenario, especialistas recomiendan:

Hidratarse de manera constante: entre 2,5 y 3 litros diarios

Evitar bebidas alcohólicas o con cafeína

Usar ropa liviana y clara

Protegerse del sol con gorra, anteojos y protector solar. También se hizo especial hincapié en el cuidado de bebés, niños y adultos mayores, a quienes se debe ofrecer líquido con frecuencia, incluso aunque no manifiesten sed, y mantenerlos en ambientes frescos y ventilados.