Inauguraron cuatro nuevos paradores de Metrotranvía en Godoy Cruz y Maipú

La traza del Metrotranvía en la provincia tiene cuatro nuevos paradores inteligentes que se incorporan a la red de estaciones . Las estructuras que vienen instalando pretender darle un mayor control al pago del servicio, así como también traer mayor seguridad.

En este oportunidad, desde la empresa Sociedad de Transporte de Mendoza anunciaron la instalación del parador inteligente en dos estaciones de Maipú , específicamente en Luzuriaga. Por un lado la estación Piedrabuena frente al barrio Kobe y la estación Alta Italia sobre esa arteria. También otras dos en Godoy Cruz : la del Parque TIC y la Godoy Cruz, ubicada frente al estadio Feliciano Gambarte.

Se trata de estructuras metálicas en forma de cierre perimetral que cuenta con dispositivos tecnológicos que permiten pagar el boleto de antemano, molinetes que controlan este acceso y sistemas de cámaras de seguridad.

Los paradores fueron pensados con el propósito de controlar el ingreso de pasajeros y validar los distintos tipos de pasajes, incluidas las gratuidades. Los molinetes cumplen la función de trazabilidad y eso permite ofrecer datos precisos sobre la movilidad de los usuarios.

Entre sus principales funcionalidades se destaca que el accesos está adaptados a personas con movilidad reducida, cuenta con portales automáticos para ascenso y descenso de pasajeros, sincronizados con la llegada de las duplas.

Parador Lugones del Metrotranvía Parador Lugones del Metrotranvía Prensa Gobierno

Tienen incorporados terminales de validación de carga, que permitirán al usuario acreditar el saldo de su tarjeta SUBE el cual es cargado directamente desde el celular, lo que antes no se podía desde los terminales incorporados a las duplas.

Estos paradores también están integrados al sistema de pago abierto del Mendotran, que admite el uso de tarjetas SUBE, tarjetas de débito o crédito, pagos con QR, NFC y billeteras virtuales.

Hasta el momento se han inaugurado 13 paradores. En noviembre pasado se dio luz verde al de Patricias Mendocinas en Las Heras e Independencia en Godoy Cruz. Antes, habían inaugurado los trabajos en las estaciones Burgos en Las Heras, 9 de Julio, Pellegrini y Progreso en Godoy Cruz; y Lugones, Rubilar, Moldes y Suipacha en Ciudad.