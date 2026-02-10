Guaymallén moderniza un corredor estratégico con asfalto de última generación
Guaymallén ejecuta obras sobre Bandera de Los Andes con materiales innovadores para optimizar la circulación en una zona de alto tránsito.
La Municipalidad de Guaymallén avanza con los trabajos de pavimentación sobre Bandera de Los Andes (Carril Nacional) en el tramo comprendido entre Arturo Gonzáles y Callejón Escorihuela, en el distrito Kilómetro 11, con el objetivo de optimizar la circulación y reforzar la seguridad vial.
La intervención abarca aproximadamente 1.400 metros e incluye el sellado de fisuras existentes y la colocación de una geogrilla, un geocompuesto de última generación utilizado para el reencarpetado. Este material combina un geotextil de base con una geogrilla que permite absorber tensiones y deformaciones de la calzada.
Finalmente, sobre este nuevo componente se aplica una carpeta de asfalto modificado de 5 centímetros de espesor, lo que garantiza mayor resistencia y durabilidad, especialmente en sectores de tránsito intenso.
Obras integrales para una mejor circulación
Paralelamente, en las banquinas se realizaron excavaciones y se colocó una nueva base estabilizada que también contará con carpeta asfáltica. Estos trabajos se ejecutan con recursos municipales, utilizando materiales propios, maquinaria del parque automotor local y operarios capacitados.
En cuanto a la geogrilla, esta malla permite sellar todo tipo de grietas, incluso en uniones de losas, evitando futuras rajaduras y levantamientos del pavimento. Además, acompaña la elasticidad de la nueva carpeta asfáltica con polímeros, un aspecto clave en corredores como este, caracterizados por su alto tránsito de vehículos particulares, camiones y transporte público.
De esta manera, Guaymallén continúa invirtiendo en infraestructura vial estratégica, mejorando la calidad de vida de los vecinos del distrito Kilómetro 11 y optimizando las condiciones de circulación en uno de los accesos más importantes del departamento.