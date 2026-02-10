Unos 100 conductores fueron multados en los dos días del cambio de sentido en las laterales del Acceso Este

Las multas van de $271.400 a $361.900 por circular en contramano en las laterales. "La gente no puede manejarse por costumbre", afirmó el juez vial.

La defensa del juez vial de Guaymallén ante las multas a los conductores por el cambio en el Acceso Este.

Tras el reciente cambio en el sentido de circulación en las laterales del Acceso Este, el juez vial de Guaymallén, Ernesto Latino, brindó precisiones sobre las infracciones que se están labrando a los conductores. En diálogo con MDZ Radio, el magistrado confirmó que, hasta la mañana de este martes, se habían aplicado aproximadamente 100 multas por no respetar la nueva disposición vial.

Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio: 10-02-2026 - MC - ERNESTO LATINO - JUEZ VIAL DE GUAYMALLÉN - MULTAS EN EL ACCESO POR LA DOBLE CIRCULACIÓN.mp3 Las sanciones y su fundamento Latino explicó el alcance de la modificación: "el cambio de circulación, que es desde Elpidio González hasta Soldado Desconocido, donde el Lateral Sur cambia de oeste a este, y la Lateral Norte cambia de este a oeste". Ante la consulta sobre la procedencia de las sanciones, el juez fue contundente: "Estamos hablando de que... existiendo la señalización específica de que se transforma en contramano cada una de las arterias por el cambio de circulación, se han puesto alrededor de 100 multas".

Respecto a los montos, Latino detalló: "para las faltas leves que son el estacionamiento, va un mínimo de 36.400 a 52.000 pesos, y en relación a las gravísimas, que es la contramano, va de 271.400 a 361.900". Aclaró, además, que si bien hubo un período de gracia para el estacionamiento, este no aplicó para la circulación en contramano.

Rechazo a críticas y llamado a la responsabilidad Frente a las críticas que señalaban que la medida era repentina y que debió haber un período de "acostumbramiento" sin multas, el juez vial sostuvo que "se ha venido avisando a la población" y que "la gente no sale a la calle por costumbre o por hábito manejándose, tiene que manejarse por las señales de tránsito".

"Todas las personas que pueden ser multadas hoy, en el día de la fecha, han rendido para tener un carnet de conducir, para estar habilitados a conducir", argumentó. Y añadió: "Si vos me decís que por costumbre doblan para un lado sin mirar, me estás diciendo que son imprudentes".