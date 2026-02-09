Cambian recorridos del transporte público por las obras en el Acceso Este

En el marco de las obras en Acceso Este, a partir de este lunes habrá desvíos del transporte público.

Desde este lunes cambian recorridos del transporte público.

Desde este lunes 9 de febrero entran en vigencia importantes modificaciones en la circulación vehicular del Acceso Este, una de las arterias más transitadas del Gran Mendoza.

La medida forma parte de las acciones preventivas ante el inicio de la obra de recuperación integral del corredor vial, que se anticipa como una de las intervenciones de infraestructura más relevantes para la región.

lateral acceso este - Ya rige el nuevo sentido en las laterales de Acceso Este. zonda fotos De esta manera, a partir de ahora las laterales norte y sur del Acceso Este tendrán sentido de circulación único:

La Lateral Norte , entre Arturo González y el Nudo Vial, será exclusivamente de este a oeste .

La Lateral Sur, desde el Nudo Vial hasta Arturo González, funcionará solo de oeste a este. Además, se prohibirá el estacionamiento en ambas laterales en el tramo comprendido entre los cruces de Hilario Cuadros - Cañadita Alegre y La Purísima - Curupaytí.

Nuevos recorridos de transporte En el marco de las obras en Acceso Este, y debido al cambio de sentido de circulación en sus laterales, entran en marcha desvíos de transporte público.