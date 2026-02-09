Presenta:

Sociedad

|

Acceso Este

Cambian recorridos del transporte público por las obras en el Acceso Este

En el marco de las obras en Acceso Este, a partir de este lunes habrá desvíos del transporte público.

MDZ Sociedad

Desde este lunes cambian recorridos del transporte público.

Desde este lunes cambian recorridos del transporte público.

Gobierno de Mendoza

Desde este lunes 9 de febrero entran en vigencia importantes modificaciones en la circulación vehicular del Acceso Este, una de las arterias más transitadas del Gran Mendoza.

La medida forma parte de las acciones preventivas ante el inicio de la obra de recuperación integral del corredor vial, que se anticipa como una de las intervenciones de infraestructura más relevantes para la región.

Te Podría Interesar

lateral acceso este -
Ya rige el nuevo sentido en las laterales de Acceso Este.

Ya rige el nuevo sentido en las laterales de Acceso Este.

De esta manera, a partir de ahora las laterales norte y sur del Acceso Este tendrán sentido de circulación único:

  • La Lateral Norte, entre Arturo González y el Nudo Vial, será exclusivamente de este a oeste.

  • La Lateral Sur, desde el Nudo Vial hasta Arturo González, funcionará solo de oeste a este.

Además, se prohibirá el estacionamiento en ambas laterales en el tramo comprendido entre los cruces de Hilario Cuadros - Cañadita Alegre y La Purísima - Curupaytí.

Nuevos recorridos de transporte

En el marco de las obras en Acceso Este, y debido al cambio de sentido de circulación en sus laterales, entran en marcha desvíos de transporte público.

GRUPO 200

  • Línea 221 “Expreso – Las Violetas – Corralitos – Ponce – ap. B° Avenida x Acceso Este

Control a Centro: Ponce, Lateral Norte Av. Acceso Este, Av. Gobernador Ricardo Videla, retomando su recorrido.

Paradas Provisorias

Lateral Av. Acceso Este y Alpes Refrigeración

Lateral Av. Acceso este y Cañadita Alegre

Lateral Av. Acceso Este y Estrada

Lateral Av. Acceso Este y Houssay

Lateral Av. Acceso Este y Azcuénaga

Lateral Av. Acceso Este y Rondeau

Lateral Av. Acceso Este y Urquiza

Lateral Av. Acceso Este y Olavarria

Lateral Av. Acceso Este y Villagra

Lateral Av. Acceso Este y Cane

Lateral Av. Acceso Este y 9 de Julio

Lateral Av. Acceso Este y Hino Avanz

Lateral Av. Acceso Este y Holmerg

Lateral Av. Acceso Este y Feria del Este

Lateral Av. Acceso Este y Parque de Descanso

Chacón y Parque de Descanso 1

Chacón y Parque de Descanso 2

Salida Parque de Descanso

Centro a Control: Av. Gobernador Ricardo Videla, Lateral Sur Av. Acceso Este, Chacón, ida y vuelta hasta Parque de Descanso, Lateral Sur Av. Acceso Este, Ponce, retomando su recorrido.

Paradas Provisorias

Lateral Av. Acceso Este y Turín

Lateral Av. Acceso Este y Tirasso

Bandera de los Andes y Purisima

Lateral Av. Acceso Este y Urquiza

Lateral Av. de Acceso Este y Arenales

Lateral Av. Acceso Este y Avellaneda

Lateral Av. Acceso Este y Pérez Cuesta

Lateral Av. Acceso Este y Sarmiento

Lateral Av. Acceso Este y H. Cuadros

Lateral Av. Acceso Este y Pedernera)

Lateral Av. Acceso Este y Alberdi)

  • Línea 260 “Pedregal – Rodeo de la Cruz”
  • Línea 261 “Colonia Bombal – Pedregal”

Centro a Control: Lateral Sur Av. Acceso Este, Elpidio González, Lateral Norte Av. Acceso Este, Famatina, retomando sus recorridos.

Paradas Provisorias

Lateral Av. Acceso Este y Alpes Refrigeración

Lateral Av. Acceso este y Cañadita Alegre

Lateral Av. Acceso Este y Estrada

Lateral Av. Acceso Este y Houssay

Lateral Av. Acceso Este y Azcuénaga

Lateral Av. Acceso Este y Rondeau

Lateral Av. Acceso Este y Urquiza

Lateral Av. Acceso Este y Feria del Este

Lateral Av. Acceso Este y Elpidio González

Control a Centro: Lateral Norte Av. Acceso Este, Av. Gobernador Ricardo Videla, retomando sus recorridos.

Paradas Provisorias

Lateral Av. Acceso Este y Turín)

Lateral Av. Acceso Este y Tirasso)

Bandera de los Andes y Purisima)

Lateral Av. Acceso Este y Urquiza)

Lateral Av. de Acceso Este y Arenales)

Lateral Av. Acceso Este y Avellaneda)

Lateral Av. Acceso Este y Pérez Cuesta)

Lateral Av. Acceso Este y Sarmiento)

Lateral Av. Acceso Este y H. Cuadros)

Lateral Av. Acceso Este y Pedernera)

Lateral Av. Acceso Este y Alberdi)

  • Línea 230 “Expreso – Corralitos – Arenales Centro x Acceso Este”

Control a Centro: Bandera de los Andes, Arenales, Lateral Norte Av. Acceso Este, Av. Gobernador Ricardo Videla, retomando su recorrido.

Paradas Provisorias

Lateral Av. Acceso Este y Avellaneda)

Lateral Av. Acceso Este y Pérez Cuesta)

Lateral Av. Acceso Este y Sarmiento)

Lateral Av. Acceso Este y H. Cuadros)

Lateral Av. Acceso Este y Pedernera)

Lateral Av. Acceso Este y Alberdi)

Centro a Control: Lateral Sur Av. Acceso Este, Rondeau, Arenales, retomando su recorrido.

Paradas Provisorias

Lateral Av. Acceso Este y Alpes Refrigeración

Lateral Av. Acceso este y Cañadita Alegre

Lateral Av. Acceso Este y Estrada

Lateral Av. Acceso Este y Houssay

Lateral Av. Acceso Este y Azcuénaga

Lateral Av. Acceso Este y Rondeau

GRUPO 300

  • Línea 350 “B° Alimentación – B° Viajante – Centro – Cementista – B° Infanta”

Centro a Control: E. González, 9 de Julio, Castro, Control, retomando su recorrido.

Paradas Provisorias

9 de Julio y Barrio Privado

9 de Julio y Castro

  • Línea 352 “B° Cadore – Centro – B° San Martín x Hospital Notti”

Control a Centro: Control, Castro, Holmberg, E. González, Curupayti, La Rioja, retomando su recorrido.

Paradas Provisorias

E. González frente a B°Canyamel)

E. González y 9 de Julio

E. González y Cacheuta

E. González y Ascasubi

E. González y Giachino

E. González y Curupayti

Cutupayti y Quino

Curupayti y Quinquela Martín

Curupayti y Castro

Curupayti y Rioja

Rioja y Olavarria

La Rioja y Virgen de Luján

La Rioja y Estepe

La Rioja y Urquiza

  • Línea 354 “B° Cadore – Centro – B° San Martín x H. Notti ap. Jesús Nazareno”

Centro a Control: 9 de Julio, Castro, Control.

Paradas Provisorias

9 de Julio y Barrio Privado

9 de Julio y Castro

GRUPO 800

  • Línea 816 “Diferencial – Coquimbito – Mendoza x Av. Acceso Este”
  • Línea 817 “Maipú – Mendoza – Expreso x Av. Acceso Este – Notti”

Control a Centro: Ponce, Lateral Norte Av. Acceso Este, Av. Gobernador Ricardo Videla, retomando sus recorridos.

Paradas Provisorias

Lateral Av. Acceso Este y Turín

Lateral Av. Acceso Este y Tirasso

Bandera de los Andes y Purisima

Lateral Av. Acceso Este y Urquiza

Lateral Av. de Acceso Este y Arenales

Lateral Av. Acceso Este y Avellaneda

Lateral Av. Acceso Este y Pérez Cuesta

Lateral Av. Acceso Este y Sarmiento

Lateral Av. Acceso Este y H. Cuadros

Lateral Av. Acceso Este y Pedernera

Lateral Av. Acceso Este y Alberdi

Centro a Control: Av. Gobernador Ricardo Videla, Lateral Sur Av. de Acceso Este, Ponce, retomando sus recorridos.

Paradas Provisorias

Lateral Av. Acceso Este y Alpes Refrigeración

Lateral Av. Acceso este y Cañadita Alegre

Lateral Av. Acceso Este y Estrada

Lateral Av. Acceso Este y Houssay

Lateral Av. Acceso Este y Azcuénaga

Lateral Av. Acceso Este y Rondeau

Lateral Av. Acceso Este y Urquiza

Lateral Av. Acceso Este y Feria del Este

Lateral Av. Acceso Este y Parque de Descanso

GRUPO 900

  • Línea 900 “B° Quintanilla – Centro – B° Moreno x 6ta. Sección”
  • Línea 905 “B° Unimev – Centro – B°Foecyt x Hospital El Carmen”
  • Línea 913 “B° Unimev – Centro – D.A.D. – U.N.C. x Casa de Gobierno”

Control a Centro: Control, Castro, Holmberg, E. González, Curupayti, La Rioja, Chambuleiron, A. Calle, Olavarría, retomando sus recorridos.

Paradas Provisorias

E. González frente a B°Canyamel

E. González y 9 de Julio

E. González y Cacheuta

E. González y Ascasubi

E. González y Giachino

E. González y Curupayti

Curupayti y Quino

Curupayti y Quinquela Martín

Curupayti y Castro

Curupayti y Rioja

Chambouleiron y A. Calle

A. Calle y Olavarria

  • Línea 910 “B° Cadore – Centro – B°Foecyt – ap. E. González x H. El Caremn – Mercado Este”

Centro a Control: E. González, Holmberg, 25 de Mayo, E. González, 9 de Julio, Castro, Control.

Paradas Provisorias

9 de Julio y B° Privado

9 de Julio y Castro

  • Línea 911 “Jesús Nazareno – Centro x Dorrego”

Control a Centro: Urquiza, Cochabamba, Talcahuano, retomando su recorrido.

Paradas Paradores

9 de Julio y B° Privado

9 de Julio y Castro

Centro a Control: 9 de Julio, Castro, Control.

Paradas Provisorias

9 de Julio y B° Privado

9 de Julio y Castro

  • Línea 912 “B° UTMA – B° San Cayetano – Centro x Dorrego”

Control a Centro: Control, Castro, Holmberg, E. González, Curupayti, Castro, Lago Argentino, Einstein, Curupayti, a su recorrido.

Paradas Provisorias

E. González frente a B°Canyamel

E. González y 9 de Julio

E. González y Cacheuta

E. González y Ascasubi

E. González y Giachino

E. González y Curupayti

Curupayti y Quino

Curupayti y Quinquela Martín

Curupayti y Castro

Castro y Lago Argentino

Lago Argentino y Rioja

Einstein y Curupayti

  • Línea 914 “B° Santa Ana – Casa de Gobierno – B° Sol y Sierra”
  • Línea 915 “B° Santa Ana – Casa de Gobierno – B° Sol y Sierra ap. B° Sol y Esperanza”

Centro a Control: Tirasso, Holmberg, E. Gonzalez, 9 de Julio, Castro, Control.

Paradas Provisorias

E. Gonzalez frente al B°Canyamel

E. Gonzalez y 9 de Julio

9 de Julio y B° Privado

9 de Julio y Castro

  • Línea 936 “Maipú – Boedo – Centro – Godoy Cruz x Urquiza”
  • Línea 938 “Maipú – Urquiza – Centro x Puente Olive – Maipú”
  • Línea 941 “Maipú – Boedo – Centro – Godoy Cruz ap. Casa de Gobierno”
  • Línea 943 “Maipú – Urquiza – Centro – Pte. Olive – Maipú
  • Línea 946 “Maipú – Centro x Acceso Este”
  • Línea 947 “Maipú – Centro ap. Pescara x Acceso Este”

Control a Centro: Urquiza, Cochabamba, Talcahuano, retomando su recorrido.

Paradas Provisorias

Cochabamba y Las Bodas de Figaro

Cochabamba y Franklin Villanueva

Cochabamba y Jenner

Cochabamba y Talcahuano

Talcahuano y Saavedra Lamas

Talcahuano y Molina Cabrera

Rondeau frente a Carrefour

Archivado en

Notas Relacionadas