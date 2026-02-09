Cambian recorridos del transporte público por las obras en el Acceso Este
En el marco de las obras en Acceso Este, a partir de este lunes habrá desvíos del transporte público.
Desde este lunes 9 de febrero entran en vigencia importantes modificaciones en la circulación vehicular del Acceso Este, una de las arterias más transitadas del Gran Mendoza.
La medida forma parte de las acciones preventivas ante el inicio de la obra de recuperación integral del corredor vial, que se anticipa como una de las intervenciones de infraestructura más relevantes para la región.
De esta manera, a partir de ahora las laterales norte y sur del Acceso Este tendrán sentido de circulación único:
La Lateral Norte, entre Arturo González y el Nudo Vial, será exclusivamente de este a oeste.
La Lateral Sur, desde el Nudo Vial hasta Arturo González, funcionará solo de oeste a este.
Además, se prohibirá el estacionamiento en ambas laterales en el tramo comprendido entre los cruces de Hilario Cuadros - Cañadita Alegre y La Purísima - Curupaytí.
Nuevos recorridos de transporte
En el marco de las obras en Acceso Este, y debido al cambio de sentido de circulación en sus laterales, entran en marcha desvíos de transporte público.
GRUPO 200
- Línea 221 “Expreso – Las Violetas – Corralitos – Ponce – ap. B° Avenida x Acceso Este”
Control a Centro: Ponce, Lateral Norte Av. Acceso Este, Av. Gobernador Ricardo Videla, retomando su recorrido.
Paradas Provisorias
Lateral Av. Acceso Este y Alpes Refrigeración
Lateral Av. Acceso este y Cañadita Alegre
Lateral Av. Acceso Este y Estrada
Lateral Av. Acceso Este y Houssay
Lateral Av. Acceso Este y Azcuénaga
Lateral Av. Acceso Este y Rondeau
Lateral Av. Acceso Este y Urquiza
Lateral Av. Acceso Este y Olavarria
Lateral Av. Acceso Este y Villagra
Lateral Av. Acceso Este y Cane
Lateral Av. Acceso Este y 9 de Julio
Lateral Av. Acceso Este y Hino Avanz
Lateral Av. Acceso Este y Holmerg
Lateral Av. Acceso Este y Feria del Este
Lateral Av. Acceso Este y Parque de Descanso
Chacón y Parque de Descanso 1
Chacón y Parque de Descanso 2
Salida Parque de Descanso
Centro a Control: Av. Gobernador Ricardo Videla, Lateral Sur Av. Acceso Este, Chacón, ida y vuelta hasta Parque de Descanso, Lateral Sur Av. Acceso Este, Ponce, retomando su recorrido.
Paradas Provisorias
Lateral Av. Acceso Este y Turín
Lateral Av. Acceso Este y Tirasso
Bandera de los Andes y Purisima
Lateral Av. Acceso Este y Urquiza
Lateral Av. de Acceso Este y Arenales
Lateral Av. Acceso Este y Avellaneda
Lateral Av. Acceso Este y Pérez Cuesta
Lateral Av. Acceso Este y Sarmiento
Lateral Av. Acceso Este y H. Cuadros
Lateral Av. Acceso Este y Pedernera)
Lateral Av. Acceso Este y Alberdi)
- Línea 260 “Pedregal – Rodeo de la Cruz”
- Línea 261 “Colonia Bombal – Pedregal”
Centro a Control: Lateral Sur Av. Acceso Este, Elpidio González, Lateral Norte Av. Acceso Este, Famatina, retomando sus recorridos.
Paradas Provisorias
Lateral Av. Acceso Este y Alpes Refrigeración
Lateral Av. Acceso este y Cañadita Alegre
Lateral Av. Acceso Este y Estrada
Lateral Av. Acceso Este y Houssay
Lateral Av. Acceso Este y Azcuénaga
Lateral Av. Acceso Este y Rondeau
Lateral Av. Acceso Este y Urquiza
Lateral Av. Acceso Este y Feria del Este
Lateral Av. Acceso Este y Elpidio González
Control a Centro: Lateral Norte Av. Acceso Este, Av. Gobernador Ricardo Videla, retomando sus recorridos.
Paradas Provisorias
Lateral Av. Acceso Este y Turín)
Lateral Av. Acceso Este y Tirasso)
Bandera de los Andes y Purisima)
Lateral Av. Acceso Este y Urquiza)
Lateral Av. de Acceso Este y Arenales)
Lateral Av. Acceso Este y Avellaneda)
Lateral Av. Acceso Este y Pérez Cuesta)
Lateral Av. Acceso Este y Sarmiento)
Lateral Av. Acceso Este y H. Cuadros)
Lateral Av. Acceso Este y Pedernera)
Lateral Av. Acceso Este y Alberdi)
- Línea 230 “Expreso – Corralitos – Arenales Centro x Acceso Este”
Control a Centro: Bandera de los Andes, Arenales, Lateral Norte Av. Acceso Este, Av. Gobernador Ricardo Videla, retomando su recorrido.
Paradas Provisorias
Lateral Av. Acceso Este y Avellaneda)
Lateral Av. Acceso Este y Pérez Cuesta)
Lateral Av. Acceso Este y Sarmiento)
Lateral Av. Acceso Este y H. Cuadros)
Lateral Av. Acceso Este y Pedernera)
Lateral Av. Acceso Este y Alberdi)
Centro a Control: Lateral Sur Av. Acceso Este, Rondeau, Arenales, retomando su recorrido.
Paradas Provisorias
Lateral Av. Acceso Este y Alpes Refrigeración
Lateral Av. Acceso este y Cañadita Alegre
Lateral Av. Acceso Este y Estrada
Lateral Av. Acceso Este y Houssay
Lateral Av. Acceso Este y Azcuénaga
Lateral Av. Acceso Este y Rondeau
GRUPO 300
- Línea 350 “B° Alimentación – B° Viajante – Centro – Cementista – B° Infanta”
Centro a Control: E. González, 9 de Julio, Castro, Control, retomando su recorrido.
Paradas Provisorias
9 de Julio y Barrio Privado
9 de Julio y Castro
- Línea 352 “B° Cadore – Centro – B° San Martín x Hospital Notti”
Control a Centro: Control, Castro, Holmberg, E. González, Curupayti, La Rioja, retomando su recorrido.
Paradas Provisorias
E. González frente a B°Canyamel)
E. González y 9 de Julio
E. González y Cacheuta
E. González y Ascasubi
E. González y Giachino
E. González y Curupayti
Cutupayti y Quino
Curupayti y Quinquela Martín
Curupayti y Castro
Curupayti y Rioja
Rioja y Olavarria
La Rioja y Virgen de Luján
La Rioja y Estepe
La Rioja y Urquiza
- Línea 354 “B° Cadore – Centro – B° San Martín x H. Notti ap. Jesús Nazareno”
Centro a Control: 9 de Julio, Castro, Control.
Paradas Provisorias
9 de Julio y Barrio Privado
9 de Julio y Castro
GRUPO 800
- Línea 816 “Diferencial – Coquimbito – Mendoza x Av. Acceso Este”
- Línea 817 “Maipú – Mendoza – Expreso x Av. Acceso Este – Notti”
Control a Centro: Ponce, Lateral Norte Av. Acceso Este, Av. Gobernador Ricardo Videla, retomando sus recorridos.
Paradas Provisorias
Lateral Av. Acceso Este y Turín
Lateral Av. Acceso Este y Tirasso
Bandera de los Andes y Purisima
Lateral Av. Acceso Este y Urquiza
Lateral Av. de Acceso Este y Arenales
Lateral Av. Acceso Este y Avellaneda
Lateral Av. Acceso Este y Pérez Cuesta
Lateral Av. Acceso Este y Sarmiento
Lateral Av. Acceso Este y H. Cuadros
Lateral Av. Acceso Este y Pedernera
Lateral Av. Acceso Este y Alberdi
Centro a Control: Av. Gobernador Ricardo Videla, Lateral Sur Av. de Acceso Este, Ponce, retomando sus recorridos.
Paradas Provisorias
Lateral Av. Acceso Este y Alpes Refrigeración
Lateral Av. Acceso este y Cañadita Alegre
Lateral Av. Acceso Este y Estrada
Lateral Av. Acceso Este y Houssay
Lateral Av. Acceso Este y Azcuénaga
Lateral Av. Acceso Este y Rondeau
Lateral Av. Acceso Este y Urquiza
Lateral Av. Acceso Este y Feria del Este
Lateral Av. Acceso Este y Parque de Descanso
GRUPO 900
- Línea 900 “B° Quintanilla – Centro – B° Moreno x 6ta. Sección”
- Línea 905 “B° Unimev – Centro – B°Foecyt x Hospital El Carmen”
- Línea 913 “B° Unimev – Centro – D.A.D. – U.N.C. x Casa de Gobierno”
Control a Centro: Control, Castro, Holmberg, E. González, Curupayti, La Rioja, Chambuleiron, A. Calle, Olavarría, retomando sus recorridos.
Paradas Provisorias
E. González frente a B°Canyamel
E. González y 9 de Julio
E. González y Cacheuta
E. González y Ascasubi
E. González y Giachino
E. González y Curupayti
Curupayti y Quino
Curupayti y Quinquela Martín
Curupayti y Castro
Curupayti y Rioja
Chambouleiron y A. Calle
A. Calle y Olavarria
- Línea 910 “B° Cadore – Centro – B°Foecyt – ap. E. González x H. El Caremn – Mercado Este”
Centro a Control: E. González, Holmberg, 25 de Mayo, E. González, 9 de Julio, Castro, Control.
Paradas Provisorias
9 de Julio y B° Privado
9 de Julio y Castro
- Línea 911 “Jesús Nazareno – Centro x Dorrego”
Control a Centro: Urquiza, Cochabamba, Talcahuano, retomando su recorrido.
Paradas Paradores
9 de Julio y B° Privado
9 de Julio y Castro
Centro a Control: 9 de Julio, Castro, Control.
Paradas Provisorias
9 de Julio y B° Privado
9 de Julio y Castro
- Línea 912 “B° UTMA – B° San Cayetano – Centro x Dorrego”
Control a Centro: Control, Castro, Holmberg, E. González, Curupayti, Castro, Lago Argentino, Einstein, Curupayti, a su recorrido.
Paradas Provisorias
E. González frente a B°Canyamel
E. González y 9 de Julio
E. González y Cacheuta
E. González y Ascasubi
E. González y Giachino
E. González y Curupayti
Curupayti y Quino
Curupayti y Quinquela Martín
Curupayti y Castro
Castro y Lago Argentino
Lago Argentino y Rioja
Einstein y Curupayti
- Línea 914 “B° Santa Ana – Casa de Gobierno – B° Sol y Sierra”
- Línea 915 “B° Santa Ana – Casa de Gobierno – B° Sol y Sierra ap. B° Sol y Esperanza”
Centro a Control: Tirasso, Holmberg, E. Gonzalez, 9 de Julio, Castro, Control.
Paradas Provisorias
E. Gonzalez frente al B°Canyamel
E. Gonzalez y 9 de Julio
9 de Julio y B° Privado
9 de Julio y Castro
- Línea 936 “Maipú – Boedo – Centro – Godoy Cruz x Urquiza”
- Línea 938 “Maipú – Urquiza – Centro x Puente Olive – Maipú”
- Línea 941 “Maipú – Boedo – Centro – Godoy Cruz ap. Casa de Gobierno”
- Línea 943 “Maipú – Urquiza – Centro – Pte. Olive – Maipú
- Línea 946 “Maipú – Centro x Acceso Este”
- Línea 947 “Maipú – Centro ap. Pescara x Acceso Este”
Control a Centro: Urquiza, Cochabamba, Talcahuano, retomando su recorrido.
Paradas Provisorias
Cochabamba y Las Bodas de Figaro
Cochabamba y Franklin Villanueva
Cochabamba y Jenner
Cochabamba y Talcahuano
Talcahuano y Saavedra Lamas
Talcahuano y Molina Cabrera
Rondeau frente a Carrefour