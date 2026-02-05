Modificación importante: las laterales del Acceso Este cambiarán de sentido por las obras de remodelación

La obra de remodelación del Acceso Este obliga a modificar la circulación en sus laterales desde febrero. Piden precaución y paciencia a los conductores.

Desde este lunes cambian los sentidos de circulación en las laterales del Acceso Este por la obra integral. Habrá ajustes temporales en el tránsito.

Desde este lunes 9 de febrero, el Acceso Este tendrá cambios temporales en la circulación de sus calles laterales. La modificación se da en el marco de la obra integral de remodelación que se está ejecutando sobre una de las arterias más transitadas del Gran Mendoza.

Las alteraciones alcanzan tanto a la lateral norte como a la lateral sur y buscan permitir el avance de los trabajos previstos. Durante este período, quienes circulen por la zona deberán prestar atención a la nueva señalización y reorganizar sus recorridos habituales.

Según se informó oficialmente, la lateral norte pasará a tener sentido único de Este a Oeste, es decir, desde Arturo González hacia el Nudo Vial. En tanto, la lateral sur funcionará en sentido contrario, de Oeste a Este, desde el Nudo Vial hasta Arturo González.

Cambios temporales por la obra cambio de sentido laterales Acceso Este

Estas modificaciones estarán vigentes mientras dure la intervención integral sobre el Acceso Este. Se trata de una etapa necesaria para poder avanzar con la remodelación general de la traza y mejorar su funcionamiento a futuro. Desde el Gobierno provincial aclararon que los cambios son provisorios y forman parte del esquema de trabajo planificado. Por ese motivo, se recomienda circular con precaución y respetar las indicaciones en cada tramo afectado.