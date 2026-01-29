Peajes: en cuánto tiempo el Gobierno podría repagar la obra del Acceso Este

La Provincia avanza con la licitación para reconstruir el principal ingreso a la Ciudad y ya está confirmado que habrá peajes para repagar los trabajos.

La provincia de Mendoza avanza con la licitación para reformular el Acceso Este y ya se confirmó que, una vez la obra esté lista, habrá peajes para repagar los trabajos. Las tareas en la flamante Ruta Provincial 22 tendrán un costo de $70.510 millones, con un plazo de construcción de 30 meses y una extensión de 11,6 kilómetros.

Son, en total, catorce las empresas que pugnan por quedarse con la obra, la cual será financiada íntegramente con el Fondo del Resarcimiento. Sin embargo, el objetivo de la Provincia es consolidar la disponibilidad de esos montos. Por eso habrá peajes en distintos puntos de esa vía para repagar la reconstrucción y, a futuro, realizar el mantenimiento del camino.

Peajes en Mendoza Actualmente solo existen 2 puntos en rutas mendocinas donde se cobra por su uso. Ambos están sobre ruta 7: a la altura de La Paz ($1.500 para autos) y en la zona de Punta de Vacas, con la irrisoria tarifa de $300.

Entre 2019 y 2020 se probó la instalación de otro peaje en el túnel de Cacheuta – Potrerillos, pero la performance no fue la esperada y se suspendió su implementación.

Ahora, desde el Gobierno aseguraron a MDZ que no está realizado aún el cálculo del plazo de repago de las obras, pero sí existen estimaciones.