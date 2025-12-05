Cuándo prevén comenzar las obras del Acceso Este: evalúan peajes con "descuentos"

El Gobierno de Mendoza oficializó este lunes el llamado a licitación para la reconstrucción y ampliación de la Ruta Nacional 7 , en el tramo que conecta el Este provincial con el ingreso al microcentro, a través del Acceso Este.

Se prevé que las obras comiencen en marzo del 2026, con un plazo de trabajo, en la zona más sensible, de 30 meses. La reforma será integral, ya que se incluirá nuevos puentes, ampliación de calzada (tercera trocha en las zonas más transitadas) y la implementación de peajes sin cabinas, bajo el sistema “free flow”.

“Este jueves ya se publicaron los pliegos oficiales. Tenemos previsto la apertura de los sobres el 22 y 23 de diciembre respectivamente”, confirmó la subsecretaria de Infraestructura, Marité Baduí, quien detalló que los trabajos se dividirán en dos grandes tramos con distintos plazos de ejecución.

Uno de ellos irá desde Lamadrid hasta Arturo González, con 12 meses de ejecución; y la más compleja será desde Arturo González hasta el Nudo Vial, que llevará por lo menos 30 meses de trabajo.

En diálogo con la prensa, Baduí aclaró que si bien la traza estará "intervenida", continuará habilitada al tránsito en las zonas disponibles.

Tránsito, colectoras y desvíos en el Acceso Este

Uno de los principales desafíos de la obra será sostener la circulación diaria en una de las zonas más transitadas de la provincia.

“En todo ese trayecto tenemos hasta 105.000 vehículos diarios”, remarcó la subsecretaria, quien expresó que las colectoras serán clave para ordenar los desvíos y evitar el colapso de todos los automovilistas que transiten en medio de las obras, que se extenderán, como se mencionó, por dos años y medio por lo menos.

Marité Baduí, subsecretaria de Infraestructura.

Además, remarcó que las empresas que participen de la licitación deberán presentar su propio plan de circulación alternativa. Si bien adelantó que están "ajustando" dos modelos de simulación de desvíos, las empresas que participen deberán presentar los suyos, y "serán uno de los elementos de evaluación en las ofertas”.

“La Ruta 7 no recibe una intervención de esta magnitud desde 1979. Es hora de garantizar la seguridad vial y mejorar la integración entre el Este y el área metropolitana”, sostuvo.

Peajes: free flow, sin cabinas y con descuentos para usuarios frecuentes

Quizás el punto más sensible para los usuarios es el sistema de repago de la obra, donde habrá peajes pero sin cabinas tradicionales, sino con sistema "free flow".

“Los costos del peaje son muy prematuros para hablar. El Gobernador ya dijo que va a haber peajes, pero no van a ser limitativos para la ruta”, señaló, y aclaró que el peaje no servirá para cubrir el costo total de la obra, cuya inversión estimada alcanza los U$S 91,5 millones

“El peaje no va a estar relacionado con el costo de la obra, sino que va a colaborar para el mantenimiento de la misma”, dijo.

También señaló que se analizarán "descuentos" para quienes transiten de manera habitual, al indicar que "siempre se ratifica en cantidad de viajes y periodicidad. Por supuesto que hay beneficios para aquellos que hacen más uso de esa infraestructura”, afirmó.