Nuevo respaldo financiero para el fideicomiso antigranizo en el Sur mendocino

El Gobierno de Mendoza autorizó un aporte complementario de $360 millones al Fideicomiso de Asistencia para la Lucha Antigranizo del Oasis Sur.

El Gobierno de Mendoza oficializó este viernes un aporte complementario de $360 millones al Fideicomiso de Asistencia para la Lucha Antigranizo en el Oasis Sur, según lo establece el Decreto Nº 1740, publicado en el Boletín Oficial. El refuerzo presupuestario está destinado a fortalecer las tareas de prevención y mitigación de contingencias climáticas en los departamentos de General Alvear y San Rafael, zonas clave para la producción agrícola provincial.

El fideicomiso fue creado en septiembre de 2024 mediante un contrato firmado por las municipalidades de General Alvear y San Rafael junto a Mendoza Fiduciaria S.A., con el objetivo de administrar recursos destinados a reducir el impacto del granizo en la región productiva. La normativa vigente permite incrementar su patrimonio mediante aportes adicionales de los fiduciantes u otras entidades públicas o privadas.

Refuerzo financiero para enfrentar contingencias climáticas Según detalla el decreto, el aporte provincial se aplicará a la ejecución de acciones vinculadas a la mitigación activa del riesgo de granizo, entre ellas la contratación de servicios especializados para operar sistemas de prevención en el Oasis Sur. El desembolso se concretará una vez adjudicadas y formalizadas las contrataciones previstas dentro del fideicomiso.

El financiamiento provendrá de la Cuenta General C97001 del Presupuesto 2025 y será comunicado oficialmente a Mendoza Fiduciaria S.A., entidad que actúa como fiduciario. El instrumento administrativo fue refrendado por el Ministerio de Producción y el Ministerio de Hacienda y Finanzas, y firmado por la vicegobernadora en ejercicio del Poder Ejecutivo.

Un mecanismo que puede incorporar nuevos departamentos El marco del contrato establece que, además de General Alvear y San Rafael, otros departamentos podrán adherir al fideicomiso en el futuro. La finalidad es consolidar un sistema común de prevención frente a fenómenos climáticos adversos que afectan a la producción agrícola del sur provincial.