Lucha antigranizo: San Rafael y General Alvear avanzaron sin el gremio aeronáutico

Durante la tarde de este martes, y ante la formación de células graniceras en San Rafael, aviones de la lucha antigranizo comenzaron a volar para dar inicio a la siembra de yoduro de plata ante las amenazantes nubes. La noticia se da luego de que la semana pasada tanto desde el municipio sanrafaelino como desde General Alvear adquirieran aeronaves. También, el reciente anuncio ocurre en el marco del conflicto con el gremio aeronáutico.

"Más temprano, los pilotos y las aeronaves atacaron celdas que tenían como dirección la zona cultivada del departamento. Gracias a esta acción la tormenta perdió fuerza. En estos momentos continúan la intervención por formación de nuevas celdas en la región", indicaron desde San Rafael.

En tanto que el intendente de General Alvear, Alejandro Molero, sostuvo en sus redes sociales: "Hoy despegaron desde San Rafael los aviones de la lucha antigranizo. Esto no sería posible sin el apoyo del Ministerio de la Producción de Mendoza y, especialmente, sin la decisión del gobernador Alfredo Cornejo, quien desde el inicio escuchó y respondió al Sur provincial".

El posteo de Alejandro Molero.

La novedad es que los pilotos a cargo pertenecen al Aeroclub de San Rafael y no a la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA). Este último sindicato quedó enfrentado los municipios sureños, ya que consideran que no se darían los "estándares de seguridad operacional".

Precisamente, horas atrás, APLA lanzó un comunicado en el cual aseguraron que "sin acuerdo para el reinicio de operaciones, informamos que aún no hemos llegado a un acuerdo con la Intendencia de San Rafael sobre el reinicio de operaciones del Sistema de Mitigación de Granizo"

"En APLA, nuestra prioridad es la seguridad de los/as pilotos y las condiciones de seguridad no son las adecuadas para una actividad de alto riesgo como lo es la lucha antigranizo. Por eso, no vamos a apoyar este proyecto, ya que no cumple con los estándares de seguridad operacional que necesitamos", indicaron desde el gremio de pilotos.