Crean el primer fideicomiso para invertir en minería en Argentina

La financiera Cohen lanzó un fideicomiso para invertir en un proyecto minero en la provincia de Jujuy. Se trata del primer instrumento que se realiza en el país orientado a la minería

Cohen Aliados Financieros anunció la creación del Fideicomiso Financiero Individual “Desarrollo Minero Martín Bronce”, el primero del mercado de capitales argentino diseñado específicamente para dirigir fondos privados a un proyecto minero en actividad.

El instrumento financiará la industrialización, producción y exploración del proyecto Martín Bronce, desarrollado por MOM Mining S.R.L. en Palma Sola, provincia de Jujuy. La operación permitirá avanzar en la producción de cemento de cobre, un proceso que obtiene cobre metálico a partir de soluciones minerales.

Según informó la empresa, el fideicomiso fue estructurado para ofrecer un canal regulado de inversión privada en minería productiva. “La minería del cobre es un eje relevante para la transición energética global, y este instrumento ofrece una vía transparente y regulada para que los inversores participen en ese proceso”, señaló Matías Salcedo, responsable de Financiamiento en Cohen.

MOM Mining indicó que el fideicomiso se ajusta a las necesidades operativas del proyecto. “Este instrumento nos permite avanzar con un esquema financiero ordenado y compatible con el impacto directo que Martín Bronce genera en el territorio jujeño y la comunidad local”, afirmó Diego Zuliani, socio gerente de la compañía.

Cohen señaló que el modelo utilizado podría aplicarse a otros emprendimientos del sector, en función de la normativa y de las características de cada proyecto minero. La empresa destacó que el instrumento está orientado a canalizar recursos hacia iniciativas productivas en distintas regiones del país.