El Gobierno acordó con Santa Cruz y Neuquén la baja de retenciones para el petróleo convencional

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , junto a Luis Caputo y Diego Santilli , encabezaron encuentros con los gobernadores de Santa Cruz y Neuquén para avanzar en la adecuación del esquema de derechos de exportación del crudo convencional.

La medida busca preservar la actividad en cuencas maduras, brindar previsibilidad a las inversiones y proteger el empleo en el sector.

Las actas firmadas replican el esquema acordado con Chubut y establecen esfuerzos compartidos entre Nación, provincias y empresas. Participaron además autoridades energéticas y de la CEPH.

El Estado se compromete a avanzar en la quita de retenciones; las provincias revisarán regalías y cánones; y las empresas sostendrán la producción y los planes de inversión necesarios.

Las inversiones priorizarán proyectos destinados a incrementar la producción de hidrocarburos convencionales y reactivar equipos y pozos en cuencas maduras.

También se apunta a mejorar la eficiencia operativa y sostener el empleo directo e indirecto vinculado a la industria.

Impulso al crecimiento y alivio fiscal

El Gobierno avanza en la reducción de la carga impositiva sobre la producción y exportación de energía.

El objetivo es aliviar al sector privado, promover nuevas inversiones y consolidar un crecimiento sostenido con reglas claras y previsibles.