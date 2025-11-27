El dólar oficial se mantuvo y el blue cayó levemente: todas las cotizaciones

En una jornada cambiaria clave por las declaraciones del ministro de Economía Luis Caputo , el dólar oficial no tuvo reacciones ni movimientos significativos. El titular de la cartera económica del Gobierno sostuvo que el 2026 será espectacular para la economía, pero que el dólar no estará “alto”.

Ante eso, este jueves, la cotización del dólar en el mercado oficial del Banco Nación cerró en $ 1.475 para la venta y $ 1.425 para la compra.

Por su parte, en el mercado informal, el dólar blue operó —según los principales relevamientos— cerca de $ 1.430 para la compra y $ 1.450 para la venta.

La diferencia entre el dólar oficial y el paralelo se mantiene relativamente estrecha , un dato clave dado el contexto de alta volatilidad cambiaria.

El dólar oficial continúa siendo la referencia para operaciones bancarias, importaciones, pagos de servicios y otros trámites formales.

dolar-blue-billetes-divisas-dolares Archivo MDZ

Mientras tanto, el dólar blue —aunque con precios más altos — sigue siendo utilizado por quienes operan en el mercado informal o buscan alternativas fuera del circuito bancario.

Para muchos ciudadanos, estas cotizaciones determinan directamente precios de referencia para compras internacionales, importaciones, turismo, o ahorro en moneda dura. En un contexto inflacionario e incertidumbre económica, la estabilidad relativa del dólar oficial ofrece una referencia algo más previsible.

Por otro lado, la brecha cambiaria y la existencia del mercado paralelo continúan generando un escenario de dudas e incentivos para quienes buscan alternativas informales