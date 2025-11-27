Más controles de ARCA:podrías ser sancionado si excedés los límites de transferencias

Con el fin de cerrar el año bajo un estricto escrutinio, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) endureció sus mecanismos de supervisión sobre operaciones bancarias y a través de billeteras virtuales. A partir de diciembre, bancos y plataformas digitales deberán reportar de forma automática cualquier movimiento que supere los nuevos topes vigentes

La normativa, que se aplica desde junio vía la Resolución General 5512/2024, sigue en vigencia con los siguientes límites :

Estos valores se revisan cada seis meses en línea con el índice de precios, por lo que es posible que vuelvan a ajustarse.

Cuando una operación excede los límites fijados, las entidades financieras o plataformas deberán informar al organismo. Esto puede desencadenar pedidos de documentación que acrediten el origen de los fondos: facturas, contratos de venta, recibos de sueldo o jubilación, registro fiscal, certificaciones contables, entre otros.

ARCA establece nuevos montos de control para transferencias y movimientos bancarios: conoce los límites actualizados y qué operaciones deberán ser reportadas. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

En caso de que no se presente respaldo válido, la operación podría ser retenida, demorada o dar lugar a sanciones, con la intervención incluso de organismos de control del lavado de dinero.

Para quien maneje sumas elevadas —sea por venta de bienes, cobro de servicios o inversiones—, resulta clav

Mantener ordenados los comprobantes que acrediten origen y destino de fondos.

No fraccionar pagos o transferencias con fines de evitar avisos automáticos: esto puede generar más alertas.

Avisar con anticipación a bancos o billeteras si se prevé recibir un monto importante.

El endurecimiento de los controles responde al incremento del uso de canales digitales para transferencias y pagos, sobre todo en un contexto de cierre de año. ARCA busca prevenir maniobras que puedan implicar evasión fiscal o lavado de activos, asegurando que los movimientos financieros se correspondan con operaciones justificables.