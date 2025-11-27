Más controles de ARCA:podrías ser sancionado si excedés los límites de transferencias
ARCA dio a conocer los nuevos límites de transferencias de dinero para el mes de diciembre. Habrá más controles y advertencias.
Con el fin de cerrar el año bajo un estricto escrutinio, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) endureció sus mecanismos de supervisión sobre operaciones bancarias y a través de billeteras virtuales. A partir de diciembre, bancos y plataformas digitales deberán reportar de forma automática cualquier movimiento que supere los nuevos topes vigentes
Operaciones bajo la lupa de ARCA
La normativa, que se aplica desde junio vía la Resolución General 5512/2024, sigue en vigencia con los siguientes límites:
- Transferencias o acreditaciones: $ 50.000.000 para personas físicas, $ 30.000.000 para personas jurídicas.
- Extracciones de efectivo: tope de $ 10.000.000.
- Saldo bancario al cierre de mes: máximo $ 50.000.000 para cuentas personales, $ 30.000.000 para empresas.
- Plazos fijos: hasta $ 100.000.000 para individuos y $ 30.000.000 para jurídicas.
- Movimientos a través de billeteras virtuales: se aplican los mismos límites que las transferencias.
- Tenencia en sociedades de bolsa, compras al consumidor final y diversos pagos: también tienen topes establecidos en la norma.
Estos valores se revisan cada seis meses en línea con el índice de precios, por lo que es posible que vuelvan a ajustarse.
¿Qué ocurre si se supera un límite?
Cuando una operación excede los límites fijados, las entidades financieras o plataformas deberán informar al organismo. Esto puede desencadenar pedidos de documentación que acrediten el origen de los fondos: facturas, contratos de venta, recibos de sueldo o jubilación, registro fiscal, certificaciones contables, entre otros.
En caso de que no se presente respaldo válido, la operación podría ser retenida, demorada o dar lugar a sanciones, con la intervención incluso de organismos de control del lavado de dinero.
Para quien maneje sumas elevadas —sea por venta de bienes, cobro de servicios o inversiones—, resulta clav
- Mantener ordenados los comprobantes que acrediten origen y destino de fondos.
- No fraccionar pagos o transferencias con fines de evitar avisos automáticos: esto puede generar más alertas.
- Avisar con anticipación a bancos o billeteras si se prevé recibir un monto importante.
El endurecimiento de los controles responde al incremento del uso de canales digitales para transferencias y pagos, sobre todo en un contexto de cierre de año. ARCA busca prevenir maniobras que puedan implicar evasión fiscal o lavado de activos, asegurando que los movimientos financieros se correspondan con operaciones justificables.