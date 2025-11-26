Cómo pagar el monotributo vencido en ARCA paso a paso
ARCA permite regularizar el monotributo vencido de forma online, con un paso a paso claro para ponerse al día y evitar intereses o sanciones.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) permite regularizar de manera sencilla las cuotas impagas del monotributo sin necesidad de acudir a una oficina. El trámite vence cada día 20, pero aún después de esa fecha se puede pagar y evitar multas o complicaciones mayores.
Tener el monotributo vencido puede generar intereses y complicaciones a la hora de emitir facturas o realizar trámites. Sin embargo, ARCA ofrece herramientas online para ponerse al día de manera rápida.
Paso a paso para pagar el monotributo vencido
- Ingresar al portal de ARCA: accedé al sitio oficial de Agencia de Recaudación y Control Aduanero con tu CUIT y Clave Fiscal.
- Entrar al servicio Monotributo: una vez dentro, seleccioná la opción “Monotributo” y revisá el estado de tu deuda. El sistema va a mostrar las cuotas vencidas junto con los intereses correspondientes.
- Generar el Volante Electrónico de Pago(VEP): elegí la deuda que querés cancelar y generá el VEP. Se puede pagar desde homebanking, billeteras virtuales habilitadas o mediante transferencia bancaria.
- Elegir el medio de pago: ARCA permite pagar con débito automático, homebanking o billeteras electrónicas. El pago suele acreditarse dentro de las veinticuatro a cuarenta y ocho horas.
¿Se puede pagar en cuotas?
Si la deuda es elevada, también existe la posibilidad de adherir a un plan de pagos. Esta opción se encuentra dentro del mismo portal y permite regularizar el monotributo en cuotas mensuales, según las condiciones vigentes.
Qué tener en cuenta
- Pagar el monotributo vencido evita sanciones y posibles bajas del régimen.
- Hasta que la deuda no se regulariza, pueden limitarse algunas operaciones.
- Es recomendable revisar periódicamente el estado de cuenta para evitar intereses acumulados.
Regularizar el monotributo en ARCA es un trámite simple y completamente online, clave para seguir operando sin inconvenientes y mantener la situación fiscal al día.