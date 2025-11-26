Cómo pagar el monotributo vencido en ARCA paso a paso

ARCA permite regularizar el monotributo vencido de forma online, con un paso a paso claro para ponerse al día y evitar intereses o sanciones.

ARCA ofrece opciones online para pagar de forma rápida y sin trámites presenciales. Foto: Walter Moreno/Mdz con Moto G 24

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) permite regularizar de manera sencilla las cuotas impagas del monotributo sin necesidad de acudir a una oficina. El trámite vence cada día 20, pero aún después de esa fecha se puede pagar y evitar multas o complicaciones mayores.

Tener el monotributo vencido puede generar intereses y complicaciones a la hora de emitir facturas o realizar trámites. Sin embargo, ARCA ofrece herramientas online para ponerse al día de manera rápida.

Paso a paso para pagar el monotributo vencido Ingresar al portal de ARCA : accedé al sitio oficial de Agencia de Recaudación y Control Aduanero con tu CUIT y Clave Fiscal.

accedé al sitio oficial de Agencia de Recaudación y Control Aduanero con tu CUIT y Clave Fiscal. Entrar al servicio Monotributo: una vez dentro, seleccioná la opción “Monotributo” y revisá el estado de tu deuda. El sistema va a mostrar las cuotas vencidas junto con los intereses correspondientes.

Generar el Volante Electrónico de Pago (VEP): elegí la deuda que querés cancelar y generá el VEP. Se puede pagar desde homebanking, billeteras virtuales habilitadas o mediante transferencia bancaria.

Elegir el medio de pago: ARCA permite pagar con débito automático, homebanking o billeteras electrónicas. El pago suele acreditarse dentro de las veinticuatro a cuarenta y ocho horas. Pagar puntualmente el monotributo se hace cuesta arriba para la mayoría de los afiliados Foto: Walter Moreno/MDZ ¿Se puede pagar en cuotas? Si la deuda es elevada, también existe la posibilidad de adherir a un plan de pagos. Esta opción se encuentra dentro del mismo portal y permite regularizar el monotributo en cuotas mensuales, según las condiciones vigentes.