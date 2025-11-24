PAMI: qué pasará con los reintegros y los medicamentos para jubilados en 2026

El PAMI busca reconfigurarse para el año 2026 con modificaciones en los reintegros y en la cobertura de los medicamentos para jubilados.

De cara a 2026, el PAMI prepara una serie de ajustes en su esquema de reintegros y en la cobertura de medicamentos, con el objetivo de sostener la prestación en un contexto financiero complejo. Las modificaciones, que apuntan a ordenar los recursos del Instituto, podrían impactar en el acceso a ciertos tratamientos para una parte de los afiliados.

Actualmente, alrededor del 80% del presupuesto del PAMI se destina a servicios médicos y a la provisión de medicamentos a jubilados. A pesar de las medidas de contención, el organismo prevé que en 2026 continuará el déficit, aunque una eventual recuperación económica podría mejorar sus ingresos y aliviar la presión sobre las cuentas.

Las medidas del PAMI La cobertura del 100% en medicamentos seguirá disponible, pero únicamente para quienes cumplan determinadas condiciones socioeconómicas. Entre los criterios establecidos se encuentran:

Tener ingresos que no superen 1,5 jubilaciones mínimas (o hasta tres haberes cuando hay una persona con discapacidad en el hogar).

No poseer afiliación simultánea a un servicio de medicina prepaga.

Contar con un solo inmueble, no tener vehículos con menos de 15 años de antigüedad y no registrar bienes de lujo. De manera excepcional, podrán acceder al beneficio quienes, aun superando los límites de ingresos, destinen al menos el 15% de sus haberes al gasto en medicamentos.

Qué medicamentos mantienen cobertura plena en PAMI El PAMI continuará brindando cobertura total en tratamientos considerados esenciales o de alta complejidad, como los vinculados con diabetes, VIH, cáncer, hemofilia, hepatitis B y C, trasplantes o insuficiencia renal.