PAMI recuerda un trámite esencial: última semana para renovarlo

Miles de afiliados de PAMI deben actualizar este trámite obligatorio antes de fin de mes para mantener la provisión de pañales.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), conocido como PAMI, volvió a recordar que la provisión de Higiénicos Absorbentes Descartables (HAD), el sistema de entrega domiciliaria de pañales, debe renovarse cada seis meses. Y para miles de afiliados, esta es la última semana para hacerlo, ya que el beneficio vence a fin de noviembre.

Renovación obligatoria antes del 30 de noviembre El programa comenzó a funcionar en junio con un esquema completamente digital. Por eso, quienes fueron dados de alta a partir del 1 de junio deben renovar su Orden Médica Electrónica (OME) antes del 30 de noviembre para no interrumpir la entrega mensual.

Los afiliados que ingresaron más tarde deberán realizar la renovación exactamente seis meses después de la fecha en que comenzaron a recibir el servicio.

PAMI también aconseja aprovechar este trámite para revisar y actualizar los datos personales, sobre todo domicilio, correo electrónico y teléfono. Esa información es clave para garantizar que las entregas lleguen sin problemas.

Cómo es el procedimiento para pedir los pañales gratis de PAMI. Foto: Freepik Miles de afiliados deben actualizar la orden médica para seguir recibiendo los pañales. Foto: Freepik Cómo funciona el sistema de entrega de pañales La distribución a domicilio se implementó para simplificar el acceso y evitar trámites presenciales. La empresa Urbano es la encargada del almacenamiento, provisión y distribución de los pañales. El esquema prevé un primer intento de entrega en el domicilio y, si no se concreta, un segundo dentro de las 72 horas siguientes.