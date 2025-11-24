Plazo fijo: tras los cambios, las tasas actualizadas del lunes 24 de noviembre

Las tasas de interés del plazo fijo continúan a la baja, pero aun así se mantienen como una de las opciones de inversión más elegidas por los argentinos. Actualmente, algunas entidades financieras ofrecen una TNA de hasta 33,5 por ciento, especialmente en plazos fijos online para quienes no son clientes.

En tanto, entre los bancos que permiten constituir un plazo fijo sin ser cliente, las tasas más altas son:

Con una tasa del 30 por ciento, que ofrecen bancos como Macro, Comafi, Comercio, VOII y varias entidades digitales, los rendimientos son moderados. Una inversión de $100.000 devuelve alrededor de $102.465, mientras que colocar $300.000 deja cerca de $307.397. Para quienes invierten $500.000, el total final ronda los $512.328.

En cambio, las entidades más tradicionales que pagan 27 por ciento, como el Banco Nación, generan ganancias más bajas. Con $100.000, el total final apenas llega a $102.213.

Las tasas más competitivas

Los bancos digitales y algunas entidades más pequeñas marcan la diferencia con una TNA de hasta 33,5 por ciento, como Meridian y VOII. Con esa tasa, invertir $100.000 devuelve aproximadamente $102.753, mientras que $300.000 alcanzan los $308.259. Para quienes disponen de $500.000, el total supera los $513.765, una diferencia clara frente a los bancos que pagan menos.

Qué conviene hoy

En este escenario, los plazos fijos online y las entidades digitales vuelven a ser la opción más competitiva, incluso para quienes no son clientes. La diferencia entre una tasa del 27 por ciento y otra del 33,5 por ciento puede representar varios miles de pesos extra por mes, según el monto invertido.