Cambia el plazo fijo: banco por banco, las tasas actualizadas al 20 de noviembre

Las nuevas tasas de interés para plazo fijo ya fueron informadas al BCRA y muestran fuertes diferencias entre bancos. Así quedó el panorama al 20 de noviembre.

Las tasas de plazo fijo cambian según el banco y el tipo de cliente. Foto: Walter Moreno / MDZ. Foto realizada con Moto G72

Conocer las tasas de interés ayuda a comparar qué banco paga más por el dinero inmovilizado durante un mes en plazo fijo. A continuación, las entidades que presentaron al BCRA el detalle actualizado de la Tasa Nominal Anual (TNA) el 20 de noviembre.

Entre los bancos con mayor volumen de depósitos, las tasas se mantienen en rangos muy bajos. El Banco Nación paga una TNA del 27 por ciento, mientras que Santander ofrece el 25 por ciento y Galicia el 24 por ciento. En el caso del Banco Provincia, el retorno sube al 28 por ciento, igual que en el Credicoop, que además publica tasa para no clientes. El BBVA decidió ubicarse en el 26 por ciento y Macro se mantiene entre los más altos con un 30 por ciento.

Los plazos fijos son una buena opción para los pequeños ahorristas. Foto: Shutterstock Algunas entidades digitales ofrecen retornos superiores al promedio. Foto: Shutterstock Qué bancos pagan más hoy Entre las entidades que informan tasas para no clientes, aparecen opciones más competitivas. Los bancos Bica, CMF, Provincia de Córdoba, Mariva, Tierra del Fuego, VOII y Meridian muestran una TNA del 32 por ciento o más. Este grupo suele utilizar las tasas como herramienta para atraer nuevos clientes en un contexto de bajo rendimiento generalizado.

El caso más alto del listado es el de VOII y Meridian, que ofrecen una TNA del 33,5 por ciento, por encima del promedio del sistema. También se destacan Crédito Regional y REBA, con una TNA del 33 por ciento disponible tanto para clientes como para quienes operan de forma virtual.

Otros bancos, como Comafi, presentan tasas de interés intermedias, en su caso del 27,5 por ciento. También figuran entidades provinciales como Banco de Formosa, Banco del Chubut, Banco de Corrientes y Banco de Comercio, que oscilan entre el 27 y el 31 por ciento según la entidad.