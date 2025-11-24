Quini 6: los números ganadores del 23 de noviembre

El sorteo del Quini 6 volvió a sorprender con pozos millonarios vacantes y una fuerte expectativa para el próximo juego, que ya promete cifras récord.

El sorteo del Quini 6 de este domingo 23 de noviembre dejó nuevamente varios pozos vacantes y aumentó la expectativa para el próximo miércoles, que contará con una cifra extraordinaria en juego .

Resultados del sorteo del Quini 6 En la Tradicional Primer Sorteo, los números favorecidos fueron: 16, 18, 19, 21, 27 y 40. El primer premio, con un pozo de 1.696.937.067 pesos, quedó vacante.

En la Tradicional La Segunda, salieron los números 00, 02, 14, 18, 19 y 36. El primer premio, de 3.089.761.510,50 pesos, también quedó vacante. Por su parte, el segundo premio, de 38.562.952,50 pesos, fue compartido por 28 ganadores, que se llevan 1.377.248,30 pesos cada uno.

La Revancha volvió a ser la protagonista del acumulado. Con los números 00, 02, 06, 17, 27 y 40, tampoco hubo ganadores del primer premio, que ya asciende a 7.310.347.497 pesos.

En el Siempre Sale, los números sorteados fueron 04, 06, 30, 36, 40 y 41. Hubo 5 ganadores con cinco aciertos, que se llevan 24.704.059,82 pesos cada uno.