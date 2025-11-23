Calendario de pagos de Anses: quiénes cobran primero tras el fin de semana XXL

Anses retoma su calendario de pagos tras el fin de semana XXL y varios grupos cobran este martes 25 de noviembre, junto con el aumento vigente.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) retoma este martes 25 de noviembre el pago de haberes luego del fin de semana XXL que combinó un día no laborable con fines turísticos y el feriado por el Día de la Soberanía Nacional. Tras cuatro jornadas sin actividad, muchos beneficiarios esperan la reanudación del calendario de pagos.

De cuánto es el aumento de noviembre En noviembre, las jubilaciones, pensiones y asignaciones recibieron un incremento de 2,08 por ciento. Con esta actualización, quienes cobran la jubilación mínima reciben 403.085,39 pesos, que incluyen el bono extraordinario de 70 mil pesos.

Las prestaciones que no superen ese monto reciben un adicional proporcional para alcanzar ese piso. Así quedaron los haberes con el bono de 70 mil pesos incorporado:

• Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): 336.468,31 pesos

• Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: 303.159,77 pesos