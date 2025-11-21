Anses: cuándo se reanuda el calendario de pagos de noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) no abona las prestaciones a jubilados , pensionados y titulares de asignaciones este viernes 21 de noviembre, ya que la fecha fue declarada día no laborable con fines turísticos.

Lo mismo ocurrirá el lunes 24, cuando se conmemora el Día de la Soberanía Nacional, feriado trasladado para conformar un fin de semana extra largo.

En consecuencia, el calendario de pagos se reanuda recién el martes 25 de noviembre, cuando regresan las acreditaciones según la terminación del DNI y los esquemas previstos para las distintas prestaciones. El organismo recordó que estas interrupciones son habituales cuando se combinan feriados nacionales y días no laborables fijados por el Gobierno.

El viernes 21 de noviembre fue determinado como día no laborable con fines turísticos, por lo que la administración pública —incluida la Anses— no presta servicios, salvo excepciones. Además, el lunes 24 es feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional. Esa conmemoración corresponde al 20 de noviembre, pero en 2025 se traslada al lunes para conformar un fin de semana largo de cuatro días.

Por estos motivos, la Anses suspende sus acreditaciones habituales y reorganiza el cronograma para retomarlo el martes .

Cuándo vuelve a abonar las prestaciones la Anses

El martes 25 de noviembre se reactivan los pagos con los siguientes grupos:

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: DNI terminados en 2 y 3.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar: DNI terminados en 9.

La Anses indicó que este esquema permite mantener el orden en la asignación de haberes incluso cuando hay interrupciones por feriados prolongados o días no laborables.

Ese día, la Anses paga a jubilados y pensionados con DNI terminados en 2 y 3, y a titulares de AUH y Tarjeta Alimentar con DNI terminado en 9.

No todas las ayudas que administra la Anses dependen de la terminación del DNI. Algunas se pagan en períodos específicos, por lo que todos los titulares perciben sus haberes dentro del mismo rango de días.

En noviembre, el detalle es el siguiente:

Asignación por Prenatal y Maternidad: del lunes 10 al jueves 20 de noviembre.

Prestación por Desempleo (Plan 1): del lunes 10 al viernes 28 de noviembre.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción): del lunes 10 al viernes 28 de noviembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: del lunes 10 al jueves 20 de noviembre.

La combinación de pagos escalonados por DNI y pagos por tramos permite que la Anses sostenga su calendario incluso en semanas afectadas por feriados o días no laborables, como ocurre en este fin de semana largo.