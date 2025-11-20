Anses: cuánto suben las PNC en diciembre y quiénes lo cobran
Anses confirmó el aumento que recibirán las Pensiones No Contributivas en diciembre y detalló quiénes accederán al nuevo monto.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará un nuevo aumento en diciembre que impactará en varios beneficios, entre ellos las Pensiones No Contributivas, conocidas como PNC. Estas prestaciones tendrán una suba del 2,34%, correspondiente a la inflación de octubre. Además, los titulares cobrarán un bono de 70.000 pesos y el medio aguinaldo, lo que incrementa de forma significativa el ingreso final del mes.
Qué son las Pensiones No Contributivas y a quiénes están dirigidas
Las PNC están destinadas a personas en situación de vulnerabilidad que no cuentan con los aportes suficientes para acceder a una jubilación tradicional. Dentro de este grupo se incluyen las pensiones por invalidez, por vejez para mayores de 70 años, las otorgadas a madres de siete hijos o más y las pensiones especiales o graciables.
Cuánto cobran las PNC en diciembre
Con el incremento de diciembre, más el bono y el aguinaldo, las cifras quedan así:
- PNC por invalidez o vejez: el haber base pasa a $238.615,71. Con el bono de 70.000 pesos y el medio aguinaldo, el monto total asciende a $427.923,56.
- PNC para madres de siete hijos o más: cobran el equivalente a la jubilación mínima, que en diciembre será de $340.879,59. Sumando el bono y el aguinaldo, el total llega a $581.319,38.
- Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): el haber base queda en $272.703,67. Con el bono y el aguinaldo incluido, la cifra final es de $479.055,50.
- Jubilación mínima:con el refuerzo y el aguinaldo, el monto a cobrar en diciembre también será de $581.319,38.
- Jubilación máxima:este haber sube a $2.293.796,92, y con el medio aguinaldo alcanza los $3.440.695,38.
Quiénes reciben el bono
Anses confirmó que el bono de 70.000 pesos se pagará a los titulares de PNC, PUAM y a quienes cobran la jubilación mínima. La jubilación máxima queda excluida de este refuerzo.