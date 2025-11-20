Presenta:

Anses: cuánto suben las PNC en diciembre y quiénes lo cobran

Anses confirmó el aumento que recibirán las Pensiones No Contributivas en diciembre y detalló quiénes accederán al nuevo monto.

MDZ Sociedad

Los beneficiarios de las PNC reciben cada mes su haber a través de Anses. Foto: Archivo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará un nuevo aumento en diciembre que impactará en varios beneficios, entre ellos las Pensiones No Contributivas, conocidas como PNC. Estas prestaciones tendrán una suba del 2,34%, correspondiente a la inflación de octubre. Además, los titulares cobrarán un bono de 70.000 pesos y el medio aguinaldo, lo que incrementa de forma significativa el ingreso final del mes.

Qué son las Pensiones No Contributivas y a quiénes están dirigidas

Las PNC están destinadas a personas en situación de vulnerabilidad que no cuentan con los aportes suficientes para acceder a una jubilación tradicional. Dentro de este grupo se incluyen las pensiones por invalidez, por vejez para mayores de 70 años, las otorgadas a madres de siete hijos o más y las pensiones especiales o graciables.

Las PNC son una herramienta fundamental para asistir a quienes no cuentan con recursos suficientes o acceso a otros sistemas de seguridad social Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ
Anses confirmó cómo quedarán los montos tras la actualización de diciembre. Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ

Cuánto cobran las PNC en diciembre

Con el incremento de diciembre, más el bono y el aguinaldo, las cifras quedan así:

  • PNC por invalidez o vejez: el haber base pasa a $238.615,71. Con el bono de 70.000 pesos y el medio aguinaldo, el monto total asciende a $427.923,56.
  • PNC para madres de siete hijos o más: cobran el equivalente a la jubilación mínima, que en diciembre será de $340.879,59. Sumando el bono y el aguinaldo, el total llega a $581.319,38.
  • Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): el haber base queda en $272.703,67. Con el bono y el aguinaldo incluido, la cifra final es de $479.055,50.
  • Jubilación mínima:con el refuerzo y el aguinaldo, el monto a cobrar en diciembre también será de $581.319,38.
  • Jubilación máxima:este haber sube a $2.293.796,92, y con el medio aguinaldo alcanza los $3.440.695,38.

Quiénes reciben el bono

Anses confirmó que el bono de 70.000 pesos se pagará a los titulares de PNC, PUAM y a quienes cobran la jubilación mínima. La jubilación máxima queda excluida de este refuerzo.

