Anses: confirman el bono navideño en diciembre para estos beneficiarios

Anses confirmó la entrega de un bono extra en el mes de diciembre a beneficiarios de distintos planes y asignaciones sociales.

Anses y el calendario de los bonos de fin de año.

El Gobierno nacional confirmó que, en diciembre, la Anses hará efectivo un bono especial de fin de año destinado a quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones familiares. Se trata de una ayuda que será clave para las familias en un contexto de festejos de fin de año.

El refuerzo estará sujeto al mismo mecanismo de ajuste por movilidad que ya se aplica a las asignaciones regulares.

Además, se informa que las grandes líneas de ayudas familiares recibirán dos bonificaciones mensuales, aunque sólo una de ellas incorporará el aumento por movilidad.

Los montos del bono de Anses de fin de año Respecto a montos específicos: para la AUH, el incremento previsto para octubre (que se toma como referencia para este bono) llevará el pago a aproximadamente $122.467 por menor, de los cuales $97.974 se abonan directo y el resto queda pendiente hasta cumplimentar la presentación de la libreta. En casos de discapacidad infantil, el monto ascendería a unos $398.697, distribuidos igualmente entre el pago inmediato y la parte retenida.

Anses permite a ciertos madres y padres cobrar la AUH Foto: Télam Anses asiste a sus beneficiarios con un bono navideño. En cuanto a otros beneficios: la Tarjeta Alimentar no tendrá aumento para diciembre y se mantendrán los valores de $52.250 (una hija o hijo), $81.936 (dos hijos) y $108.062 (tres o más hijos). Mientras tanto, el Complemento Leche —dirigido a embarazadas y niños hasta 3 años— se actualizará a $46.198 en diciembre.