Qué pasa con los pagos de Anses en los días de feriado de marzo y cuándo cobran los afectados

Los feriados del 23 y 24 de marzo modifican el calendario de pagos de Anses. Quiénes cobran antes, quiénes después y el cronograma reprogramado completo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) modificó el calendario de pagos del mes de marzo debido a los feriados del lunes 23 y martes 24 por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Este cambio no afecta a todos por igual: los jubilados con el haber mínimo mantienen su cronograma sin alteraciones, pero quienes cobran más de la mínima sí verán modificada su fecha de acreditación.

Quiénes se ven afectados El cambio más relevante afecta a los jubilados que cobran más de la mínima. En el cronograma original, los titulares con DNI terminados en 0 y 1 iban a cobrar el lunes 23 de marzo, pero finalmente recibirán sus haberes el viernes 20 de marzo de 2026. Este adelanto generará una alta actividad bancaria ese día, ya que coincidirán quienes cobran la jubilación mínima con DNI finalizado en 9 y los primeros beneficiarios de la escala superior.

Te puede interesar DNI y pasaporte más caros desde marzo: cómo quedaron las tarifas del Renaper

Qué pasa con los cajeros y las sucursales Durante el lunes 23 y el martes 24 no habrá atención en bancos, por lo que quienes deban cobrar por ventanilla recién podrán hacerlo el miércoles 25. Quienes tengan el dinero acreditado podrán usar cajero automático o tarjeta de débito con normalidad durante los feriados.

Anses Marzo tiene un feriado y un día no laborable con fines turísticos hacia el final del mes. Brenda Rocha/Shutterstock Cuándo se normaliza el calendario de pagos Luego del receso por los feriados, el cronograma de pagos volverá a su ritmo habitual a partir del miércoles 25 de marzo de 2026, cuando continúen los depósitos según la terminación de DNI.