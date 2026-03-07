El trámite clave de Anses que necesitás sí o sí para acceder a beneficios

La Certificación Negativa es uno de los documentos más consultados dentro de los trámites de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ). Esta constancia permite demostrar que una persona no registra ingresos, aportes ni beneficios previsionales recientes, por lo que suele solicitarse para acceder a becas, subsidios, coberturas de salud u otros programas sociales.

La Certificación Negativa es un comprobante oficial que acredita que una persona no registra determinados aportes, trabajos o beneficios dentro del sistema previsional en los últimos meses.

La certificación negativa de Anses suele pedirse para acceder a becas, subsidios y programas sociales.

Según explica ANSES, el documento sirve para dejar constancia de que el solicitante no figura como beneficiario de prestaciones ni como trabajador activo dentro de diferentes registros del sistema.

El certificado puede ser solicitado por cualquier persona, no requiere sello ni firma, y tiene una vigencia de 30 días desde el momento en que se genera.

Al emitir este documento, el sistema revisa si la persona registra alguna de las siguientes situaciones:

Declaraciones juradas como trabajador en relación de dependencia.

Registros de aportes como autónomo, monotributista o personal de casas particulares.

Cobro de la Prestación por Desempleo.

Pago de Asignaciones Familiares.

Cobro de la Asignación Universal por Hijo o de la Asignación por Embarazo.

Beneficios vinculados al programa Progresar.

Cobro de jubilaciones o pensiones del sistema previsional.

Registro de obra social.

Inicio de una prestación previsional nacional.

Además, el comprobante también indica si la persona se encuentra inscripta como monotributista social.

Para qué sirve la Certificación Negativa

Este documento suele ser requerido en distintos trámites administrativos o sociales. Entre los usos más frecuentes se encuentran:

Solicitar cobertura de obra social.

Gestionar subsidios o ayudas estatales.

Acceder a becas educativas o programas sociales.

Presentar documentación en organismos públicos o privados.

Cómo sacar la Certificación Negativa de ANSES paso a paso

El trámite es gratuito y se puede realizar de forma online.

Desde la página web:

Ingresar al sitio oficial de ANSES.

Colocar el número de CUIL.

Elegir el período que se quiere consultar.

Descargar la certificación generada por el sistema.

Desde la app Mi ANSES:

Iniciar sesión con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Buscar la opción “Certificación Negativa”.

Seleccionar el período y descargar el comprobante.

La constancia se genera en el momento y puede imprimirse o guardarse en formato digital para presentarla en distintos trámites.