Cómo anotarse a las Becas Progresar de Anses en marzo de 2026
En marzo los interesados podrán acceder a las inscripciones de las Becas Progresar que impulsa Anses.
El programa Becas Progresar, impulsado por el Gobierno nacional, volverá a abrir su inscripción durante marzo de 2026 para estudiantes que quieran terminar la escuela, iniciar estudios superiores o realizar cursos de formación profesional. El beneficio busca acompañar económicamente a jóvenes para que puedan continuar su trayectoria educativa.
La inscripción se realiza de manera gratuita y completamente online, a través de las plataformas oficiales del programa que se puede acceder a través de Anses o de la app Mi Argentina.
Cómo anotarse en las Becas Progresar
Para inscribirse en el programa es necesario seguir una serie de pasos simples a través de internet:
Crear o validar una cuenta en la aplicación Mi Argentina.
Ingresar al sitio oficial de Becas Progresar o a la app Progresar+.
Completar el formulario con datos personales, académicos y socioeconómicos.
Confirmar la solicitud y realizar el seguimiento del trámite desde la plataforma.
El proceso no requiere intermediarios y el estado de la solicitud puede consultarse online una vez enviada la inscripción.
Cuáles son los requisitos para acceder
Los requisitos pueden variar según la línea de beca, pero existen condiciones generales que deben cumplir los postulantes:
Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con al menos dos años de residencia legal en el país y DNI.
Tener entre 16 y 24 años para la línea de educación obligatoria.
En el caso de estudios superiores, el límite puede extenderse hasta los 30 años, mientras que en Enfermería no hay tope de edad.
Ser alumno regular de una institución educativa reconocida.
Que los ingresos del grupo familiar no superen tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
Contar con el esquema de vacunación completo o en curso.
Cuánto se cobra con las Becas Progresar
El programa otorga un pago mensual cercano a los $35.000, aunque el monto puede variar según la línea de beca y el nivel educativo.
Generalmente, el Estado deposita el 80% del monto cada mes, mientras que el 20% restante se retiene y se paga una vez que el estudiante acredita la regularidad escolar y el avance académico correspondiente.
Las líneas de beca disponibles
El programa contempla distintas modalidades según el nivel educativo:
-
Progresar Obligatorio: para estudiantes de nivel primario o secundario.
Progresar Superior: destinado a carreras terciarias y universitarias.
Progresar Trabajo: para cursos de formación profesional.
Las Becas Progresar se consolidaron como una de las principales políticas educativas del país, con el objetivo de reducir la deserción escolar y facilitar el acceso a la educación para miles de jóvenes en Argentina.