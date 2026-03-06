Cómo anotarse a las Becas Progresar de Anses en marzo de 2026

En marzo los interesados podrán acceder a las inscripciones de las Becas Progresar que impulsa Anses.

El programa Becas Progresar, impulsado por el Gobierno nacional, volverá a abrir su inscripción durante marzo de 2026 para estudiantes que quieran terminar la escuela, iniciar estudios superiores o realizar cursos de formación profesional. El beneficio busca acompañar económicamente a jóvenes para que puedan continuar su trayectoria educativa.

La inscripción se realiza de manera gratuita y completamente online, a través de las plataformas oficiales del programa que se puede acceder a través de Anses o de la app Mi Argentina.

Cómo anotarse en las Becas Progresar Para inscribirse en el programa es necesario seguir una serie de pasos simples a través de internet:

Crear o validar una cuenta en la aplicación Mi Argentina.

Ingresar al sitio oficial de Becas Progresar o a la app Progresar+.

Completar el formulario con datos personales, académicos y socioeconómicos.

Confirmar la solicitud y realizar el seguimiento del trámite desde la plataforma. El proceso no requiere intermediarios y el estado de la solicitud puede consultarse online una vez enviada la inscripción.

Cuáles son los requisitos para acceder Los requisitos pueden variar según la línea de beca, pero existen condiciones generales que deben cumplir los postulantes: