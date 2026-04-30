El barco que recogió los restos del Titanic: a 114 años de una lúgubre misión que cambió la ciencia forense

El capitán Frederick H. Larnder observó el horizonte aquel 20 de abril de 1912 y describió una imagen que quedaría grabada en los anales de la náutica: a lo lejos, cientos de cuerpos flotando en posición vertical, sostenidos por sus chalecos salvavidas, semejaban una inmensa "bandada de gaviotas". Llamado por muchos como "El buque de la muerte", el Mackay-Bennett, que había zarpado de Halifax cargado con aproximadamente 150 ataúdes, toneladas de hielo y líquidos de embalsamamiento, se enfrentaba a una escena de pesadilla a las 06:00 de la mañana, cuando comenzó oficialmente la recuperación de los restos humanos del Titanic .

Entre las primeras figuras que la tripulación subió a bordo se encontraba un niño pequeño, cuya identidad permanecería oculta bajo el nombre de "El Niño Desconocido" durante casi un siglo. Los marineros, conmovidos por la fragilidad del pequeño, costearon de su propio bolsillo un monumento en su memoria. Fue recién en 2007 cuando la ciencia moderna, mediante pruebas de ADN, le devolvió su nombre: Sidney Leslie Goodwin, de apenas 19 meses de edad.

El buque de recuperación CS Mackay-Bennett llegó al muelle carbonero del astillero naval para desembarcar a los muertos que recuperó del mar tras el hundimiento del RMS Titanic.

Un protocolo forense que cambió la historia tras el hundimiento del Titanic: mirá el video

Titanic Diego Marcos García/MDZ

Según información difundida por la cuenta de Instagram Titanic Argentina, el trabajo en cubierta no era solo una tarea de rescate, sino un ejercicio de orden quirúrgico en medio del horror luego del famoso naufragio. Cada cuerpo era numerado rigurosamente y sus pertenencias se resguardaban en bolsas de lona individuales, selladas con cera para evitar manipulaciones. Este método riguroso de catalogación no solo permitió identificar a figuras de la alta sociedad como el multimillonario John Jacob Astor IV o a Isidor Straus, cofundador de la famosa tienda Macy's, ubicada en Nueva York, sino que sentó las bases de la identificación de víctimas en desastres.

Bote salvavidas Mackay El 29 de abril, el CS Minia, otro barco encargado de recuperar cuerpos de la tragedia, sacó del agua el cuerpo del sobrecargo de tercera clase Thomas Mullin, de veinte años. Foto: Instagram @sociedad_amigos_del_rmstitanic

Lo que sucedió en esas jornadas sobre las aguas del Atlántico fue un salto cuántico para la investigación forense. La meticulosidad del Mackay-Bennett para cruzar datos, objetos personales y descripciones físicas fue tan avanzada que, décadas más tarde, esos mismos principios de logística y catalogación fueron aplicados para identificar a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York.

Entre el lujo y el abismo

El 25 de abril, la tripulación recuperó los restos de Wallace Hartley, el famoso director de la orquesta que tocó hasta el último minuto. Su identidad se confirmó gracias a un estuche de cuero con sus iniciales, una pluma grabada y un telegrama, además aún llevaba su violín colgado en el pecho. La labor no discriminaba rangos, aunque la logística era cruel: 116 cuerpos (en su mayoría de tercera clase) debieron ser sepultados en el mar, mientras que 190 fueron preservados para regresar a tierra firme.

bennett-principal-kkxD--510x349@abc El Mackay-Bennett tuvo la difícil tarea de recuperar cuerpos y objetos que quedaron en las frías aguas del Atlántico Norte. Foto: Instagram @titanic.argentina

A medida que el buque se acercaba a Halifax el 30 de abril, la ciudad se sumió en un clima de luto colectivo. Las banderas a media asta y las multitudes en los muelles contrastaban con el silencio de la tripulación, que llevaba días conviviendo con la muerte. Los ataúdes se apilaban en la popa del barco, visibles para quienes observaban desde la costa con binoculares, mientras las lanchas auxiliares colgaban a los costados para maximizar el espacio en cubierta.

El desembarco de la tristeza

Al atracar en el muelle del astillero naval a las 10:00 de la mañana, se desplegaron telas blancas para proteger la privacidad de las víctimas frente a los curiosos. Una procesión incesante de carros fúnebres tirados por caballos comenzó a trasladar los cuerpos hacia el Mayflower Curling Club, un club de patinaje que fue reconvertido en morgue provisoria para el procesamiento final de los restos.

Entierro en el mar Esta pieza documental capturada en abril de 1912, retrata la despedida a las víctimas del naufragio más famoso de la historia, oficiada por el reverendo Kenneth Hind en plena misión de recuperación de los cuerpos. Foto: Instagram @sociedad_amigos_del_rmstitanic

El diario de Frederick Hamilton, oficial del buque, refleja la ironía amarga de aquel día: apenas meses antes, habían rescatado a seis náufragos con vida y nadie les prestó atención. Ese 30 de abril, sin una sola vida que mostrar pero con cientos de cuerpos recuperados, el mundo entero los observaba con una mezcla de morbo y gratitud. La misión del Mackay-Bennett terminaba, pero su legado en la ciencia forense apenas comenzaba a escribirse.