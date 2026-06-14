Quién era Lucas Vignale, el director audiovisual que murió junto a "Gaspi" y trabajó con Bizarrap, Duki y Trueno

La muerte de Lucas Vignale generó conmoción en el ámbito audiovisual argentino. El cineasta y productor, de 28 años, falleció en el mismo accidente que Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi , en Brasil. Su trayectoria combinó cine, videoclips y producción de contenidos para algunas de las figuras más relevantes de la escena musical latinoamericana.

Lucas Vignale nació en Buenos Aires el 23 de septiembre de 1997 y desarrolló una carrera que lo posicionó como una de las jóvenes promesas de la industria audiovisual argentina. Su trabajo transitó entre el cine independiente, la realización de videoclips y la producción de contenidos digitales, construyendo un perfil creativo vinculado a las nuevas narrativas audiovisuales.

Durante los últimos años se convirtió en una figura cercana al universo de las plataformas digitales, especialmente por su trabajo junto al creador de contenido Gaspi, con quien mantenía una relación que combinaba amistad y colaboración profesional.

El nombre de Lucas Vignale comenzó a ganar reconocimiento por su participación en proyectos asociados a artistas de gran alcance dentro de la música urbana. A lo largo de su trayectoria trabajó en producciones vinculadas a referentes como J Balvin, Trueno, Bizarrap, Wos, Nicki Nicole, Duki y Naty Peluso.

Su propuesta visual se caracterizó por integrar recursos cinematográficos con lenguajes propios de las plataformas digitales y de la industria musical contemporánea. Esa combinación le permitió construir una identidad creativa reconocida dentro del sector audiovisual.

Además de dirigir y producir material para músicos, también estuvo detrás de numerosos proyectos audiovisuales que acompañaron el crecimiento de distintos artistas y creadores de contenido en redes sociales.

Del videoclip al cine independiente

Paralelamente a su trabajo en la industria musical, Vignale desarrolló una carrera dentro del cine argentino. Junto a Lorenzo Ferro coescribió y codirigió La Pasión (2024), su primer cortometraje.

Lucas Vignale Toto Ferro

Su obra más reciente fue El tren fluvial (2026), largometraje que marcó su debut en ese formato y que también realizó junto al actor y director argentino. La película, centrada en las ambiciones frustradas de un niño argentino, logró trascender las fronteras nacionales al ser seleccionada para la sección Perspectives del Festival Internacional de Cine de Berlín de 2026.

Ese reconocimiento representó uno de los hitos más importantes de una carrera que se encontraba en pleno crecimiento y que comenzaba a consolidarse dentro del ámbito cinematográfico.

Antes de dedicarse por completo a la producción audiovisual, Vignale también tuvo un paso por el rugby. Formó parte de las divisiones juveniles del Club Liceo Naval, institución que expresó públicamente su dolor tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

Su estrecho vínculo con Gaspi

Más allá de los proyectos profesionales compartidos, Lucas Vignale era considerado una de las personas más cercanas a Gaspi. Durante años estuvo a cargo de la dirección y producción de gran parte del material audiovisual que acompañó la expansión del influencer en redes sociales.

El vínculo entre ambos también quedó reflejado en distintas publicaciones. Tras la participación de Gaspi en la Velada del Año de 2025, Vignale le dedicó un mensaje de apoyo en el que destacó el aprendizaje, el esfuerzo compartido y el valor de transitar juntos cada desafío.

lucas viganle gaspi velada del año

Horas antes del accidente, el realizador había compartido imágenes de su estadía en Río de Janeiro. Entre las publicaciones se encontraba una fotografía del Cristo Redentor cubierto por la niebla acompañada por la palabra “#Dios”. También difundió una imagen de Gaspi descansando frente al mar en una terraza con vista a la costa carioca.

Lucas Vignale Muerte Gaspi Río De Janeiro Instagram: lucasvignale

Aquellas publicaciones se transformaron en algunos de sus últimos registros en redes sociales y hoy adquieren una dimensión especial tras la tragedia que terminó con la vida de ambos.

La muerte de Lucas Vignale deja un profundo impacto en el mundo audiovisual argentino. Su recorrido profesional, marcado por proyectos en la música urbana, el cine independiente y los contenidos digitales, lo había convertido en una figura emergente con creciente reconocimiento dentro de la industria.