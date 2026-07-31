Guardianes del agua en la montaña: el plan para mapear y proteger más de 45 humedales en la Reserva Natural y sitio Ramsar Villavicencio

En una provincia donde el cuidado del agua ocupa un lugar central, proteger los ecosistemas de alta montaña resulta estratégico. En el marco del reciente Encuentro Internacional del Fondo del Agua del Río Mendoza, la Reserva Natural y Sitio Ramsar Villavicencio junto a CCU Argentina, la compañía líder en multi categorías de bebidas, presentaron los avances de un amplio inventario que busca proteger los humedales precordilleranos, pilares fundamentales para la seguridad hídrica regional.

El proyecto forma parte del Plan de Gestión de la Reserva desde su creación, y hasta el momento ha permitido identificar y caracterizar más de 45 humedales dentro del área protegida, la cual abarca más de 60.000 hectáreas en el territorio mendocino. A nivel global, los humedales ocupan apenas el 6% de la superficie terrestre, pero albergan el 40% de la biodiversidad del planeta, esta iniciativa científica y ambiental surge como una respuesta concreta para fortalecer la protección a largo plazo de estos frágiles entornos.

La iniciativa no es reciente, sino que consolida una trayectoria de más de dos décadas de trabajo ambiental en la zona. Así lo explicó Guillermo Chiaradia, responsable del área técnica de la Reserva Natural Villavicencio, al abordar el origen y los propósitos centrales de esta propuesta.

El especialista detalló que el trabajo actual va más allá del simple registro geográfico: "Los humedales ya están inventariados, pero el proyecto consiste en darle continuidad y profundizar la caracterización y monitoreo, para diseñar medidas de conservación a largo plazo y continuar realizando acciones educativas", agregó.

En regiones de marcada aridez como Mendoza, los humedales de montaña cumplen funciones ecológicas insustituibles. Actúan como verdaderas esponjas naturales que regulan el caudal de los ríos, favorecen la recarga de los acuíferos subterráneos y mejoran la calidad del recurso hídrico.

Chiaradia hizo hincapié en el impacto directo que estos ecosistemas tienen tanto en la naturaleza como en las comunidades locales:

"Los humedales son ecosistemas clave, sobre todo en zonas desérticas como Mendoza, donde el agua es el principal recurso escaso. En principio, son refugio y fuente de alimento para la biodiversidad, pero también para la sociedad, porque hay sitios que proveen de alimentos a la población. Además, cumplen funciones de regulación hídrica, almacenan dióxido de carbono y juegan un gran rol en el control del cambio climático", enfatizó el responsable técnico.

Alianza multisectorial para la conservación

El éxito de este inventario radica en el trabajo colaborativo y articulado con el sector científico. El proyecto es liderado por el equipo técnico de la Reserva e invita a investigadores del CONICET a participar en la iniciativa.

MDZ

El Encuentro Internacional del Fondo del Agua del Río Mendoza —organizado junto al Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza y el Proyecto NatureScapes de la Unión Europea y WWF Internacional— reafirmó la importancia de articular esfuerzos públicos y privados para garantizar que los ecosistemas de montaña sigan siendo los grandes guardianes del agua para las futuras generaciones.