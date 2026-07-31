Europa encendió la alarma por el calor: qué puede pasar en Argentina este verano por El Niño

Europa vive un verano extremo, con temperaturas de hasta 44 °C, incendios forestales y tormentas de fuego. En Argentina , los especialistas siguen de cerca la evolución de El Niño y anticipan un escenario diferente para la próxima temporada, aunque todavía hay otros factores que pueden definir cómo será la temporada más cálida del año.

El pronóstico definitivo para el verano todavía depende de cómo evolucione El Niño durante la primavera. Según el último informe de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), existe un 63% de probabilidad de que el fenómeno alcance una intensidad muy fuerte entre noviembre y enero.

En este contexto, los especialistas consideran que las olas de calor recurrentes no aparecen, por ahora, como el escenario más probable. Si bien las jornadas con temperaturas extremas seguirán presentes, su duración estará condicionada principalmente por dos factores: la cantidad de lluvias y la nubosidad.

El Niño forma parte del fenómeno El Niño-Oscilación Sur (ENSO), que surge por la interacción entre el océano y la atmósfera en el Pacífico tropical. Las variaciones en la temperatura del mar pueden modificar los patrones de precipitaciones y temperaturas en distintas regiones.

Aunque los especialistas no prevén un verano de calor extremo como en Europa, alertan sobre posibles temporales de lluvia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el 1 de julio que la temperatura del agua del mar se encuentra por encima de sus valores normales para el trimestre julio-agosto-septiembre. Además, indicó que la probabilidad de que esta situación continúe se mantiene muy alta durante los próximos trimestres.

Según el organismo, este escenario puede favorecer más lluvias y temperaturas superiores a las normales en distintas zonas del país. Sin embargo, aclaró que esto no implica necesariamente que Argentina vaya a tener más olas de calor.

¿El verano argentino será como el de Europa?

Las recientes olas de calor registradas en Europa no permiten anticipar por sí solas si en Argentina se dará un verano con las mismas características.

Una de las principales diferencias está en la geografía. Europa cuenta con una mayor superficie continental, mientras que el hemisferio sur tiene una influencia oceánica más amplia. Las masas de agua absorben parte del calor y ayudan a moderar las variaciones de temperatura.

De todas formas, Argentina no queda al margen del cambio climático. Los datos del SMN muestran una tendencia creciente en la cantidad y la intensidad de las olas de calor desde 2015, que llegó a su pico en el 2022, el año más cálido de la historia argentina desde que existen mediciones.

El calentamiento global también modifica otros componentes del clima. Según la región, puede aumentar la humedad y favorecer tormentas más intensas, inundaciones y olas de calor más prolongadas y frecuentes.

El Niño también aumenta el riesgo de inundaciones

El escenario de mayores precipitaciones puede reducir parte del riesgo de olas de calor prolongadas, pero al mismo tiempo aumenta la posibilidad de excesos hídricos e inundaciones.

Los especialistas advierten que un evento de gran intensidad podría generar inundaciones más profundas que las habituales. Además, la evolución de las lluvias será clave para determinar el impacto en distintas regiones del país.