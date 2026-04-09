De coleccionar fotos y revistas del Titanic a liderar la comunidad más grande de Argentina del famoso crucero

Martín Manfredi transformó su fascinación por el transatlántico en un fenómeno digital que une a personas de todo el mundo y es reconocido por expertos en el tema.

La fascinación por el lujo y la tragedia del Titanic, el transatlántico más famoso de la historia encontró en Argentina un puerto inesperado. Lo que comenzó como una curiosidad infantil frente a un viejo libro de tragedias navales en la casa familiar, evolucionó hasta convertirse en una referencia ineludible para los entusiastas del naufragio de 1912. El despliegue de archivo histórico y la rigurosidad en los datos técnicos permitieron que esta pasión traspasara las fronteras locales, atrayendo la atención de instituciones internacionales y figuras emblemáticas de la exploración submarina. Detrás de este fenómeno de rescate cultural y estilo de época se encuentra Martín Manfredi.

El crecimiento de la comunidad digital vinculada a esta temática alcanzó hitos sorprendentes, superando los 15 mil seguidores en Instagram y logrando una validación que pocos historiadores particulares obtienen. RMS Titanic Inc., la empresa que posee los derechos exclusivos sobre el barco y sus restos, reconoció oficialmente la labor de Manfredi. "Que la empresa dueña de los derechos de salvamento del barco me considere un referente y un historiador del tema es el honor más grande". Esta legitimación internacional se vio reforzada por el saludo de Dick Barton, el primer buzo británico en explorar el pecio a 3.800 metros de profundidad, algo que hizo 22 veces en su vida, quien reconoció la calidad del contenido generado desde Argentina por este reconocido entusiasta.

RMS_Titanic_3 (1).jpg Foto: Archivo MDZ El esplendor de 1912 en Buenos Aires La actividad de este círculo de entusiastas no se limita al entorno digital. Cada mes de abril, la Sociedad Argentina de Amigos del RMS Titanic organiza reuniones en la confitería La Ideal. Este emblemático espacio porteño, con su arquitectura y decoración que remiten directamente al esplendor de principios del siglo XX, sirve de escenario para honrar la memoria del mítico crucero. El grupo, integrado por miembros como Verónica Berardini, Federico Danyans, Marcos Lanzavecchia, Elizabeth A. Góngora Yábar y Juliana Ozuna, busca preservar la historia de una era marcada por el refinamiento técnico y social.

Martín de Titanic Argentina Foto: Cortesía Martín Manfredi El vínculo emocional con la tragedia se manifiesta a través de objetos que logran acortar la distancia temporal con el naufragio. Manfredi recordó con precisión el impacto de su primer encuentro con piezas auténticas durante una exhibición en 2001. "Estar a menos de 50 centímetros de objetos que estuvieron más de 80 años bajo el agua es algo que no se puede explicar". Esta conexión sensorial, que incluyó la posibilidad de tocar una pieza real del casco del barco, definió su compromiso con la custodia de la historia. "Vos ponías la mano y estabas tocando el Titanic. Sentir ese frío del metal, esa textura... es como que te traslada al 14 de abril de 1912".

Martín Titanic Argentina Foto: Cortesía Martín Manfredi Un puente entre coleccionistas y entusiastas La relevancia de la cuenta Titanic Argentina permitió establecer un contacto con descendientes de pasajeros y víctimas, transformando el perfil de Instagram en un verdadero puente conector que trasciende fronteras. El contenido de valor que se comparte diariamente, desde fotos inéditas hasta detalles de la vida cotidiana a bordo, funciona como un imán para quienes buscan respuestas sobre misterios del hundimiento y todo lo que envuelve al contexto histórico. Esta labor de divulgación llevó al historiador a participar en espacios de gran alcance, como el programa Todo Pasa conducido por Matías Martin.