El detalle argentino que emocionó a los seguidores de Julián Álvarez

Julián Álvarez enterneció a sus seguidores con un detalle familiar muy argentino. Mirá las fotos y enterate.

En las publicaciones que Emilia Ferrero subió a sus redes sociales para mostrar la intimidad de su vida familiar junto a su pareja, el jugador de la Selección argentina Julián Álvarez, y su hijo, unas fotos se volvieron virales por la ternura de las imágenes y también por los looks que eligió la familia para la ocasión.

En la primera imagen, Emilia apareció sentada en un sillón claro con su bebé en brazos mientras lo amamantaba, luciendo una remera de manga larga en tono blanco de corte ajustado que combinó con un jean azul de tiro alto y calce recto. El bebé, completamente relajado en brazos de su madre, vestía un saco tejido en color beige, una prenda que le daba un aire de osito de peluche y que combinaba a la perfección con los tonos neutros de la imagen.

En otra de las fotos, la influencer se mostró al aire libre con un estilismo urbano, perfecto para los días de frío. Usó un gorro negro de lana de ALO que le cubría la cabeza y las orejas, que combinó con gafas de sol ovaladas y una campera corta de corderoy en negro. Debajo, llevó un top corto negro que dejó al descubierto parte del abdomen, y lo combinó nuevamente con el jean azul de tiro alto que ya habíamos visto en la primera foto.

En otra imagen, Emilia apareció sentada junto a su hijo, y mantuvo el abrigo negro como prenda protagonista junto con sus lentes de sol redondos.

Luego, ambos padres, en una de las fotos más emotivas de la serie, abrazaron a su hijo Amadeo y le dieron un beso al mismo tiempo. Julián apareció con un look cómodo de día, con un pantalón negro junto a un sweater holgado en color gris con terminación en blanco. El bebé, nuevamente vestido en tonos neutros, llevó un enterito tejido color crudo que le quedaba holgado, y un babero blanco que protegía su ropa de los inevitables derrames.