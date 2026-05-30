El look de Nicole Neumann que adelanta la tendencia más chic del invierno: las fotos

El estilo de Nicole Neumann marca la pauta para el invierno 2026 con un outfit que vas a querer recrear. ¡Mirá!

La modelo Nicole Neumann mostró un outfit que lleva dos claves de la temporada otoño-invierno 2026: el estampado de rombos y el color chocolate.

La conductora apostó por un conjunto en tonos marrón y blanco compuesto por un cardigan cropped con diseño geométrico de rombos y un pantalón de textura aterciopelada en color chocolate con aire retro. El look se completó con un cinturón fino en negro que le marcaba la cintura y unos zapatos chunky también en negro.

Además del outfit, hubo otro detalle que llamó la atención y que muchos seguidores destacaron en los comentarios, y que se trató del beauty look perfectamente coordinado con la paleta del estilismo, una elección que elevó el conjunto y lo llevó a otro nivel. En la foto en primer plano, Nicole llevó un maquillaje en tonos nude rosados y labios glossy con un acabado brillante que armonizó con la calidez del marrón chocolate del conjunto, evitando que el rostro se viera apagado.

El toque final lo dieron los accesorios dorados, siendo estos un collar de eslabones XL y unos anillos, y por último agregó unos lentes de sol con cristales rosados espejados que rompieron con el estilo clásico del look.